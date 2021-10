Londrina demoraria 70 anos para implantar rede cicloviária de 318 km; entenda

Levantamento feito pela FOLHA, a partir de dados disponibilizados pelo Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), mostra que 38,6 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas foram executados nos últimos dez anos, dos 50,5 quilômetros existentes atualmente.



A proposta do instituto é para que o município tenha uma rede com 318 quilômetros de vias específicas para quem utiliza bicicleta, quantidade sugerida após pesquisas e confirmada pelo Plano de Mobilidade Urbana. Entretanto, segundo cálculo feito pela reportagem, mantendo ritmo da última década, Londrina demoraria cerca de 70 anos para completar a ideia do próprio Ippul, órgão da prefeitura responsável pelo gerenciamento do desenvolvimento urbano. Na avaliação do geógrafo Fábio da Cunha, os números estão “relacionados à vontade política de fazer investimentos” nessa área.



