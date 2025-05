Londrina e Municípios da região conquistam o Selo Ouro de Alfabetização

Reconhecer a relevância do processo de alfabetização na formação de um cidadão é decisivo.





Comprometidos com esse ato, educadores de Londrina, Alvorada do Sul, Cambé, Lupionópolis, Porecatu, Primeiro de Maio e Sertanópolis comemoram a conquista do Selo Ouro de Alfabetização do MEC (Ministério da Educação) entregue no último dia 10 em Brasília (DF) como reconhecimento de boas práticas de estados e municípios.

Entre os objetivos do selo, está o incentivo à adoção de políticas, programas, estratégias e práticas de gestão pública da educação comprometidas com as metas de alfabetização e de redução de desigualdades estabelecidas no PNE (Plano Nacional de Educação) e no CNCA (Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada). Outras finalidades são a sistematização e a disseminação de práticas positivas, estimulando o compartilhamento de conhecimentos e inovações nas políticas de alfabetização.





Jozélia Jane Corrente Tanaca - do Apoio Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Londrina - considera o momento de celebração. "A premiação representa para os municípios uma coroação de um longo processo de trabalho e um reconhecimento das boas práticas escolares e de um regime colaborativo de trabalho entre a união, os estados e muncípios", pontua.

Tanaca afirma que todo o trabalho é monitorado e acompanhado por uma rede para que, de fato, seja obtido o melhor rendimento, por meio de avaliações, materiais e literatura infantil que chegam à escola através do programa e de uma parceria muito forte com o Governo do Estado.





Em Londrina, dos 45 mil alunos matriculados na rede municipal, 17.104 estão na Educação Infantil (0 a 5 anos), distribuídos em escolas municipais (6.240), centros municipais de educação infantil (4.375) e nos centros de educação filantrópicos (6.489).

“Nós apenas representamos o trabalho dos professores, esse selo é deles e de toda a comunidade escolar, de todas as famílias, dos pais que têm os seus filhos matriculados nas nossas escolas municipais. Então, é um orgulho, uma honra receber esse selo para Londrina. Ele representa a força, a eficiência dos nossos professores, ele significa que nós estamos no caminho certo,” diz.





A professora explica ainda que Londrina, além do Selo Ouro, teve nota 10 em todos os 20 critérios de gestão do ensino público avaliados pelo pelo Ministério da Educação (MEC). “A nota 10 de Londrina foi com louvor. Na região, a gente também teve nota 10 em todos os pontos em mais sete municípios”, ressalta.





