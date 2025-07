Londrina é pioneira do plano de expansão da Compagas com biometano

Uma revolução no fornecimento de energia limpa e 100% renovável vem ganhando forma em Londrina. O município é o protagonista de uma grande ampliação e modernização conduzida pela Compagas (Companhia Paranaense de Gás) no gasoduto para atender todos os segmentos da sociedade: indústria, frotas, comércio e residências.





O projeto faz parte de um plano de interiorização da rede de gás natural canalizado em todo o estado do Paraná que vem sendo desenhado pela concessionária. Em Londrina, vão ser construídos cerca de 70 quilômetros de gasodutos abastecidos com biometano, produzido a partir de composição de matéria orgânica. Os primeiros 10 quilômetros já estão em fase final de conclusão e devem começar a operar ainda em 2025.





“A chegada da Compagas ao Norte do Paraná marca um novo ciclo de expansão da distribuição de gás canalizado no Estado. Com a ampliação da nossa rede, levamos infraestrutura moderna e impulsionamos o desenvolvimento regional. O início do fornecimento em Londrina representa uma etapa estratégica do nosso processo de interiorização, ampliando o mercado atendido e adicionando o biometano ao nosso portfólio de suprimento, um avanço que fortalece a competitividade da matriz energética paranaense, com mais eficiência, sustentabilidade e inovação”, destaca o Presidente da Compagas, Eudis Furtado Filho.

Investimento em infraestrutura

O investimento da Compagas no Norte do Paraná vai contemplar as duas maiores cidades da região, Londrina e Maringá, e passa da casa dos R$ 100 milhões. Ao todo, 90 quilômetros de dutos vão ser implantados nos dois municípios até 2029, para a conexão de ao menos três mil clientes dos segmentos industrial, residencial, comercial e veicular. A obra integra o plano de investimentos da empresa para os próximos cinco anos no valor de R$ 505 milhões.





Dentre os 90 quilômetros, 70 vão ser construídos na região Londrina: 6 quilômetros já estavam prontos e, agora, outros 4 estão sendo entregues nesta fase. O trecho fica entre as cidades de Londrina e Cambé e vai atender duas grandes indústrias que contam com fábricas na região: a Pado, líder nacional no segmento de cadeados e fechaduras; e a Aesa, indústria de autopeças. A Compagas vai garantir o fornecimento ininterrupto de energia para que as operações possam seguir a todo vapor.

Incluso na expansão, outros 20 quilômetros de gasoduto vão ser construídos em Maringá, sendo que, na primeira etapa do projeto, os primeiros dutos da rede de distribuição serão implantados nas proximidades da avenida Prefeito Sinclair Sambatti.





“Estamos avançando com um plano robusto de crescimento para os próximos anos, que prevê a ampliação da nossa infraestrutura para outras regiões além do Norte do Paraná. Até 2029 vamos conectar mais cinco cidades e, com isso, vamos alcançar 21 municípios atendidos, que juntos concentram 47% do PIB do Estado. Nosso objetivo é dobrar a base de clientes, expandir a rede de distribuição e levar os benefícios do gás natural a um número cada vez maior de paranaenses. Mais do que energia, estamos promovendo desenvolvimento de infraestrutura com segurança, eficiência e qualidade”, acrescenta Eudis.

De acordo com a companhia, os investimentos aplicados no Norte do Paraná fazem parte do novo contrato de concessão, que começou em 2024, e segue até julho de 2054. Nas próximas décadas, a concessionária planeja um investimento de R$ 2,5 bilhões até 2054, com a construção dos novos gasodutos e atendimento a todas as regiões do estado.

Energia limpa e renovável

Verdadeiramente paranaense, a Compagas quer atender todas as 10 mesorregiões do Estado com gás natural e biometano. Apesar de ser um combustível fóssil, o gás natural é uma energia mais limpa do que os demais combustíveis, pois emite cerca de 30% menos de dióxido de carbono, além da redução de compostos químicos poluentes, o que contribui para a melhoria da qualidade do ar. Por sua vez, o biometano, a ser ofertado no Norte do Paraná, é um combustível 100% renovável, pois é gerado através da decomposição de resíduos orgânicos, como o lixo.

O presidente da Compagas destaca a importância da energia limpa e renovável para a descarbonização ambiental. “O biometano é uma alternativa energética estratégica, com alto potencial de substituir combustíveis fósseis em diversos setores, como por exemplo, a substituição do diesel nas frotas pesadas. Por ser produzido a partir da biodigestão de resíduos orgânicos, sua utilização fecha o ciclo da economia circular, valoriza passivos ambientais e reduz significativamente as emissões de gases de efeito estufa”, complementa.

A informação é a chave do sucesso

Como a informação é um fator fundamental para o sucesso do trabalho, a Compagas promoveu diversos workshops temáticos voltados para lideranças industriais, setor de serviços, engenheiros, arquitetos, instituições de ensino, setor público e toda a comunidade. De acordo com a concessionária, nos encontros foram discutidos temas como a viabilidade técnica, as vantagens econômicas, a sustentabilidade, a segurança e o potencial do gás natural na transição energética.





Dentre as principais vantagens, destacam-se, principalmente, o fornecimento contínuo, que evita paradas de produção. A tecnologia dispensa o abastecimento via caminhões, que tanto atrapalham o trânsito nas cidades. Destaque ainda para a previsibilidade financeira e um atendimento personalizado com suporte técnico integral.