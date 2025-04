Londrina EC anuncia parceria de patrocínio com rede de supermercados

A rede de supermercados Super Muffato é o novo patrocinador do Londrina Esporte Clube na temporada de 2025. A empresa, que já esteve com o Tubarão em anos anteriores, volta a ter sua marca exposta na camisa alviceleste.





Consolidado como um dos maiores grupos varejistas do Brasil, o Grupo Muffato criou fortes raízes em Londrina, com supermercados, postos de combustível e atacarejos em todas as regiões da cidade. E escolheu sua marca de varejo para estampar o novo uniforme.

Segundo o diretor da empresa, Adilson Corrêa, "o Super Muffato está apostando na nova fase do Londrina Esporte Clube. Estamos animados com a campanha e, desde já, na torcida. Acreditamos na prática esportiva como caminho para uma melhor qualidade de vida e apoiamos o esporte profissional como importante elemento na construção da cultura e identidade locais".





“O Londrina EC está muito feliz com a retomada do patrocínio, acreditamos que essa parceria vai trazer benefícios significativos para o clube e para os nossos torcedores. O Super Muffato é o líder no mercado do seu segmento e uma empresa importantíssima na cidade de Londrina. Isso também reflete o nosso compromisso em buscar novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento para o clube”, destaca Paulo Assis, CEO da Londrina Esporte Clube SAF.