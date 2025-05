Londrina EC enfrenta o São Bernardo fora de casa em busca da liderança

O Londrina enfrenta o São Bernardo nesta segunda-feira (5), no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, às 19h30, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, em busca de retomar a liderança da competição nacional. O Tubarão já viu rivais diretos vencerem e chegarem aos dez pontos, como Maringá e Ponte Preta, que venceram Confiança e Anápolis. No momento, o Ituano é o líder do torneio após vencer o ABC fora de casa.





O LEC terá mudanças no time para o jogo contra o São Bernardo. Caio, suspenso, e Lucas Marques, lesionado, estão fora do confronto. Em seus lugares, Yago Lincoln e Sousa assumem a titularidade. João Vitor, que teve problemas pessoais e ficou fora da partida contra o Maringá no último sábado (26), volta ao time no lugar de Cedric.

Há ainda uma dúvida em relação ao ataque do time para a partida, já que Pablo está apto para ir ao jogo, mas sua posição no time não está confirmada por conta da inatividade das últimas semanas. A tendência é que Edson Cariús seja mantido, como nos últimos dois jogos contra Floresta e Maringá.





“Sabemos que é um jogo bem difícil, bem complicado. Jogar lá é bem difícil, mas temos plenas condições de chegar e fazer um bom resultado. Estamos trabalhando bastante, focados, esse tem sido um ponto importante para a gente, porque vivemos cada jogo e sabemos o quanto esse jogo é importante. Quando você começa a pensar dessa forma, a vitória fica cada vez mais próxima de acontecer”, disse Cariús sobre o duelo contra o São Bernardo.





