Londrina encerra divulgação de boletins sobre Síndromes Respiratórias Agudas Graves

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina encerrou a divulgação de boletins de SRAGs (Síndromes Respiratórias Agudas Graves) devido ao que considera como "momento epidemiológico favorável", com diminuição de casos e internações ocasionadas pelas síndromes. Recentemente, o Paraná saiu oficialmente do estado de alerta que havia sido instituído por meio da Resolução nº 1.014/2025 da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) para os casos de SRAGs.





Em Londrina, a SMS conduziu diversas ações de vacinação em massa nos últimos meses, inclusive com atividades extramuros. O Plano de Contingência Municipal de Síndrome Respiratória foi ativado em 30 de maio, incluindo intensificação da vigilância das Unidades Sentinelas, implantação de Unidade de Referência na UBS Ouro Branco para atendimento de Síndromes Gripais e ampliação dos atendimentos ambulatoriais infantis. Além disso, foi feita a divulgação semanal do boletim da situação epidemiológica e a ampliação do atendimento da rede municipal.

Conforme a diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Fernanda Fabrin as ações foram realizadas em tempo oportuno e garantiram bons resultados para o município. “A atuação integrada, aliada ao monitoramento contínuo e às estratégias preventivas, fortaleceu o controle da situação e contribuiu de forma positiva para a redução dos impactos das síndromes respiratórias em Londrina”, salientou.





Fabrin reforçou a importância das medidas de prevenção e transmissão das doenças respiratórias agudas e da etiqueta respiratória, como a higienização frequente das mãos e o uso de máscara cirúrgica em situações específicas. “É fundamental que a população mantenha esses cuidados para prevenir a propagação das Síndromes Gripais, e salientamos também que as vacinas contra a influenza e contra a Covid-19 continuam disponíveis para o público-alvo nas Unidades Básicas de Saúde de Londrina”, frisou.

VACINAÇÃO



Em Londrina, foram aplicadas 184.918 doses da vacina contra a influenza neste ano. Deste total, 148.666 doses contemplaram a população-alvo, composta por idosos, crianças e gestantes, correspondendo a 53,55% deste grupo. Foram vacinados 108.279 idosos, 35.624 crianças e 4.763 gestantes.





No Paraná, a campanha resultou na aplicação de 3.648.672 doses, alcançando 2.918.527 pessoas da população-alvo (54,43%).

Nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, foram aplicadas 50.875.139 doses, das quais 46.929.604 foram destinadas à população-alvo, perfazendo 48,63% desse grupo.





