Londrina entra no clima do Carnaval com programação para todas as idades

Todas as atrações começam às 16h e acontecem no piso superior do Shopping.

Já durante o Carnaval, nos dias 2, 3 e 4 de março, mais atrações estão programadas para animar as famílias como Trio Elétrico percorrendo o Shopping, peripécias circenses no Circo Sem Lona com palhaços e contorcionistas, oficinas de máscaras e adereços de carnaval, e desfile de fantasias.

No sábado está programado o Carnabrinca, comandado pelo Baile da Beca, e no domingo a apresentação da banda Tem Criança no Samba, com o Fio da Meada. O evento também terá pinturinha carnavalesca gratuita para os pequenos e distribuição de kit carnaval serpentina.

A festa para toda a família promete muita diversão com música ao vivo e atividades temáticas no clima carnavalesco.

No Boulevard Shopping Londrina, as comemorações começam com a Pré-Folia Boulevard, um evento de pré-carnaval infantil com uma programação animada, música ao vivo e atividades temáticas nos dias 22 e 23 de fevereiro, às 16 horas, no piso superior do empreendimento.

O evento é uma iniciativa da Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina), com apoio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) e da Secretaria de Assistência Social.

O Projeto Brisa promove um Bailinho de Carnaval no Centro Pop nesta quinta-feira (20), das 9h As 12h. A programação inclui performances artísticas, oficina de máscaras e apresentação do grupo de maracatu Baque de Obá Kossô.

Dentista é preso por fazer apologia ao nazismo no Norte do Paraná

Entre os destaques estão o Bailinho do Sesc Cadeião e as atividades em shoppings.





OFICINAS E SHOWS GRATUITOS NO LONDRINA NORTE SHOPPING





O Londrina Norte Shopping preparou uma programação gratuita de Carnaval entre os dias 1º e 4 de março. O evento inclui oficinas de confecção de máscaras e abadás, desfiles de fantasias infantis e de pets, além de shows com bandas locais.





As oficinas acontecem diariamente e, para participar, é necessário retirar o ingresso por meio do aplicativo do Shopping. Haverá desfile de fantasias infantis no dia 1º, das 18h às 19h, e concurso de fantasias para pets no dia 2, no mesmo horário.





Os shows contam com a Banda Beca Brinca (1º/03, às 19h30), SOS Chikinha (2/03), Curingas do Samba (3/03, às 19h30) e Tem Criança no Samba (4/03, das 17h às 19h30 e das 18h45 às 20h10).





BAILINHO DO PLANTÃO SORRISO EM HOSPITAIS E NO SESC CADEIÃO





O Plantão Sorriso está presente nos hospitais de Londrina desde 1997, aliviando momentos de dor e tensão da criança enferma. Por isso, na próxima semana, os palhaços farão um cortejo em três hospitais da cidade, graças ao patrocínio do Promic.





A “folia” nos hospitais começa na próxima segunda-feira (24), no Hospital Infantil, a partir das 14h. Na terça, dia 25, a apresentação em formato de cortejo pelas alas pediátricas no Hospital Universitário começa às 14h, e na sexta-feira (28), a apresentação está programada para às 9h no Hospital Evangélico.





Essas apresentações são restritas ao público interno, formado por pacientes, acompanhantes, e funcionários dos hospitais.





Já no dia 1º de março, o Plantão também apresenta o “Bailinho do Plantão” no SESC Cadeião às 16h30. Esse show é gratuito, e a entrada é um item de material escolar.