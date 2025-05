Londrina ganhou quase três empresas do ramo pet por semana em 2024

No país com a terceira maior população pet do mundo, que abriga mais cachorros do que crianças, o setor econômico voltado aos animais de estimação cresce a cada ano.





O básico - ração, banho e tosa - já não é mais suficiente para os tutores brasileiros, que tratam seus pets como membros da família e se esforçam para garantir o bem-estar dos melhores amigos do homem.

O mercado pet movimentou R$ 77 bilhões no ano passado em todo o país, com aumento de 12% em relação a 2023 e recorde histórico do mercado.





O campo inclui pet food (alimentos), pet care (higiene e bem-estar), pet vet (produtos veterinários), serviços veterinários, serviços gerais e venda de animais de estimação.

Ainda segundo a Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), a esfera da alimentação chegou a R$ 42 bilhões em 2024, totalizando 55% do faturamento total do setor.





Uma pesquisa do Sebrae revelou que atualmente existem 217.498 empresas voltadas para pets no Brasil. O Paraná é o quinto maior mercado de produtos pet do país. São 15.897 empreendimentos ativos, com dados já de 2025.

Em Londrina, o segundo município mais populoso do estado, são 1.516 empreendimentos divididos entre Indústria, Comércio e Serviço. Apenas neste ano foram abertas 41 novas empresas no município.



O avanço no número de empreendimentos foi de 11% entre 2023 e 2024. Eram 1.486 no ano passado, e no ano anterior, 1.337, o que representa uma média de quase três novas empresas por semana na cidade.





O rápido crescimento do setor ajuda a fortalecer a economia local. Os estabelecimentos proporcionam 2.551 empregos formais para a cidade.

A Vet Planet & Cia é um pet shop localizado no centro de Londrina, que completa dois anos de funcionamento em setembro. Os serviços oferecidos incluem banho e tosa, consultas, vacinação, exames laboratoriais, farmácia veterinária e comercialização de alimentos e acessórios para pets.





Gabriele Lopes, médica veterinária e proprietária do espaço, disse à FOLHA que o banho e tosa é o mais procurado pelos clientes, mas que eles “sempre levam um mimo” para os animais de estimação.

Como a disponibilidade de produtos que fogem do básico aumentam as vendas e o lucro do negócio, a proprietária afirmou estar em constante inovação para garantir a variedade.





Além da ração, petiscos e brinquedos, estão sempre disponíveis “escova e creme dental, escovas rasqueadeiras, perfumes, shampoos, spray bucal, além de limpadores de rosto, orelha e patinhas”. Segundo Gabriele, a comercialização dos artigos representa 10% do faturamento mensal da loja.





Com expectativa de crescimento para este ano, a Abinpet afirma que o “desenvolvimento do mercado reflete o reconhecimento dos benefícios da interação entre humanos e animais para a saúde de ambos”, citando como exemplos o aproveitamento de pets em políticas de inclusão social e tratamentos terapêuticos.





