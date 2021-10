Londrina inicia semana estável, mas chuva já retorna na quarta-feira, prevê IDR

Após tempestades com efeitos danosos, Londrina experimenta uma breve pausa das chuvas neste início da semana, mas as precipitações generalizadas devem retornar já na quarta-feira (27), de acordo com a agrometeorologista Angela Costa.

A pesquisadora não descarta a ocorrência de pancadas isoladas em determinadas regiões na cidade durante esta segunda (25).

Aqueles que apreciam o sol têm pouco tempo para aproveitarem seu brilho, se depender da expectativa do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). As nuvens escondem o astro rei a partir desta terça (26) e se preparam para dispersar mais água.





A rotina de trabalho iniciou, nesta manhã, com mínimas de 16,3ºC para os londrinenses. Máximas não devem ultrapassar 28ºC.

O cenário de destruição foi capturado pelas lentes de muitos londrinenses. A rápida mudança climática surpreendeu, inclusive, a meteorologia. Veja a análise da especialista sobre o fatídico fim de semana.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.