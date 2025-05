'Londrina lança segunda etapa da Operação Noite Fria para socorrer desabrigados

No momento, estão disponíveis 36 vagas temporárias ofertadas pelas instituições parceiras da Secretaria: a Casa do Bom Samaritano e a Casa de Passagem Ministério de Missões e Adoração – Associação MMA. A partir de junho, haverá 40 vagas continuadas (permanentes) e 20 vagas adicionais intermitentes, nas ocasiões em que a temperatura ficar abaixo de 10 graus.

Como acionar

A diretora de Proteção Social Especial da secretaria, Carolina Favaro, explicou que foi lançada a segunda etapa (a primeiro foi no início do mês de maio) devido à chegada de massas polares mais intensas. “Nós acompanhamos e monitoramos as informações da previsão do tempo para poder expandir o atendimento às pessoas em situação de rua nos dias de frio rigorosos."

Favaro salientou que a Noite Fria conta com uma equipe de abordagem, que faz a busca ativa de pessoas em situação de rua, e também recebe encaminhamentos do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua – Centro Pop. “No Centro Pop, é o próprio usuário que procura o serviço com a demanda do acolhimento na modalidade do pernoite. Já a abordagem atende a população até as 22h, e a comunidade pode acionar a equipe se identificar pessoas em situação de rua que precisam desse serviço. O número para contato, somente por ligações telefônicas e mensagens de WhatsApp, é (43) 99991-4568”, explicou.





Conforme a diretora, as abordagens são feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 15h. Já o atendimento às solicitações feitas por cidadãos ocorre, respectivamente, das 8h às 22h e das 9h às 14h.

“Temos o roteiro de solicitações programadas e temos o roteiro de solicitações que recebemos, que é quando os usuários, a comunidade e a rede de serviços identificam pessoas em situação de rua e essa equipe vai atender. À noite, nós trabalhamos com uma equipe mais reduzida, em escala de plantão, mas que está à disposição para realizar esse trabalho”, garantiu.





Favaro frisou que as abordagens são executadas em todo o município, e que um dos principais pontos onde a equipe atua é a região central. “Temos priorizado atender a região central porque entendemos que as pessoas em situação de rua têm uma vinculação tanto com o território quanto com o Centro Pop, que é perto dali. É uma área de maior circulação, então a equipe identifica os locais onde essa população se concentra e faz as operações para acolher o pessoal”, destacou.

A secretária municipal de Assistência Social, Marisol Chiesa, afirmou que a Noite Fria, cuja primeira etapa foi realizada no começo de maio, cumpre um papel fundamental para preservar a vida e a saúde das pessoas atendidas. “É uma ação que faz a diferença ao propiciar mais acolhimento, conforto e bem-estar nesses dias de frio. Nossas equipes têm trabalhado todos os dias em escala de plantão para levar esse atendimento a quem precisa”, destacou.