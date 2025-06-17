Londrina: Mulher aciona botão do pânico ao ser perseguida por ex, que acaba preso

Um homem de 32 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (16), na Vila Brasil, em Londrina, por descumprimento de medida protetiva de urgência de sua ex-companheira. Ela acionou o botão do pânico ao perceber que era seguida por ele quando ia para a Delegacia da Mulher registrar o sétimo BO (boletim de ocorrência) pelo descumprimento da ordem judicial.





Mais cedo, no mesmo dia, a equipe da Patrulha Maria da Penha havia feito uma visita à vítima, que contou já ter registrado seis boletins de ocorrência contra o ex-companheiro por se aproximar dela. Os policiais foram ao endereço do suspeito para orientá-lo quanto às restrições, mas ele não foi localizado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





No entanto, horas depois, a mulher acionou o botão do pânico ao perceber que estava sendo seguida por ele enquanto se deslocava até a Delegacia da Mulher para registrar mais uma denúncia. A equipe policial localizou o veículo do suspeito nos arredores e, em razão da violação da medida protetiva, os agentes deram voz de prisão.





O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde o caso ficou à disposição do delegado de plantão.