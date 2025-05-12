Pesquisar

Indicadores socioeconômicos

Londrina perde posições no Índice Firjan de Desenvolvimento dos Municípios

Celso Felizardo - Grupo Folha
12 mai 2025 às 12:40

Isaac Sitta Fontana
siga o Bonde no Google News!
Apesar da constante evolução nos indicadores do IFDM (Índice Firjan de Desenvolvimento dos Municípios), Londrina vem perdendo posições no ranking estadual ao longo dos anos. Os dados mais recentes, ano-base 2023, divulgados na semana passada, colocam o município mais populoso do interior do Paraná na 20ª colocação no estado, com índice geral de 0,8341. Em 2019, pré-pandemia, a cidade ocupava o 10º lugar e, em 2013, primeiro ano da série histórica, tinha o terceiro melhor desempenho, atrás apenas de Maringá e Curitiba.



O IFDM é um estudo anual elaborado pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro). Ele acompanha o desenvolvimento socioeconômico dos mais de 5 mil municípios brasileiros, avaliando três áreas fundamentais: Emprego e Renda, Educação e Saúde. Quanto mais próximo de 1,0000 melhor é o desempenho.

A área mais bem avaliada em Londrina é Emprego e Renda, 0,9709. Educação, por sua vez, teve nota 0,7681. A Saúde foi o quesito com a avaliação mais baixa, 0,7632.


A queda de Londrina no ranking estadual é explicada, em parte, pelo bom desempenho dos municípios paranaenses no ranking. Dos 10 primeiros colocados, cinco são paranaenses. Curitiba despontou como a terceira melhor do país, com IFDM de 0,8855, seguida por Maringá, em quarto lugar, com 0,8814. Toledo (0,8763), Marechal Cândido Rondon (0,8751); no Oeste; e Francisco Beltrão (0,8742), no Sudoeste, completam a lista das paranaenses no Top 10 nacional em 6º, 7º e 9º lugares, respectivamente.

CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA

Imagem
Londrina avança, mas perde posições no Índice Firjan
Londrina perde posições no Índice Firjan de Desenvolvimento dos Municípios, apesar de avanços em indicadores socioeconômicos. Entenda os desafios enfrentados.
índice ranking Cidades Paraná Londrina
