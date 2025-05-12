Londrina perde posições no Índice Firjan de Desenvolvimento dos Municípios

Apesar da constante evolução nos indicadores do IFDM (Índice Firjan de Desenvolvimento dos Municípios), Londrina vem perdendo posições no ranking estadual ao longo dos anos. Os dados mais recentes, ano-base 2023, divulgados na semana passada, colocam o município mais populoso do interior do Paraná na 20ª colocação no estado, com índice geral de 0,8341. Em 2019, pré-pandemia, a cidade ocupava o 10º lugar e, em 2013, primeiro ano da série histórica, tinha o terceiro melhor desempenho, atrás apenas de Maringá e Curitiba.









O IFDM é um estudo anual elaborado pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro). Ele acompanha o desenvolvimento socioeconômico dos mais de 5 mil municípios brasileiros, avaliando três áreas fundamentais: Emprego e Renda, Educação e Saúde. Quanto mais próximo de 1,0000 melhor é o desempenho.

A área mais bem avaliada em Londrina é Emprego e Renda, 0,9709. Educação, por sua vez, teve nota 0,7681. A Saúde foi o quesito com a avaliação mais baixa, 0,7632.





A queda de Londrina no ranking estadual é explicada, em parte, pelo bom desempenho dos municípios paranaenses no ranking. Dos 10 primeiros colocados, cinco são paranaenses. Curitiba despontou como a terceira melhor do país, com IFDM de 0,8855, seguida por Maringá, em quarto lugar, com 0,8814. Toledo (0,8763), Marechal Cândido Rondon (0,8751); no Oeste; e Francisco Beltrão (0,8742), no Sudoeste, completam a lista das paranaenses no Top 10 nacional em 6º, 7º e 9º lugares, respectivamente.



