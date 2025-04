Londrina promove mais uma Feira do Peixe Vivo, que vai até sexta na Tomi Nakagawa

A Prefeitura de Londrina promoverá, a partir desta quarta-feira (16) na praça Tomi Nakagawa (Centro), a 31ª edição da Feira do Peixe Vivo, evento tradicional que expõe e comercializa diversas espécies de peixes, além de aproximar piscicultores da região - nesta edição serão três - com compradores e, o público, de modo geral. A feira será aberta ao público e vai até a próxima sexta-feira (18).





Os horários serão das 8h às 18h na quarta (16) e quinta-feira (17) e, em período reduzido, das 08h às 13h na sexta-feira (18).

Organizado por meio da SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), já está confirmada a presença de espécies como: tilápia, carpa, pacu, pintado e catfish - a preços que variam entre R$ 20,00 a R$ 45,00 kg. Além dos peixes vivos, serão comercializados o filé de tilápia a R$ 55,00 kg.





Segundo os organizadores do evento, todas as normas do CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária) serão seguidas durante os abates e os animas ficarão expostos em tanques apropriados, também é esperado uma comercialização de 7 toneladas de peixes.

Além dos pescados, haverão barracas de alimentação com pastéis, salgados, crepes, batatas fritas, refrigerantes e sucos - engarrafados e de polpa.