Londrina recebe Festival das Flores de Holambra a partir de quinta

Londrina vai receber, entre os dias 10 e 20 de novembro, o Festival das Flores de Holambra, na Praça dos Três Poderes, entre a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores. Mais de 200 espécies de plantas serão disponibilizadas, incluindo folhagens, flores e frutíferas.





Organizado pela União do Vegetal - Núcleo Água Boa, o evento busca arrecadar fundos para as obras beneficentes desenvolvidas pela instituição. Além das mais variadas plantas de Holambra, cidade paulista referência nacional no cultivo de flores, o evento também terá espaço para reunir as famílias de Londrina e região. Estão no cronograma shows musicais e apresentações de Arte, Cultura e Folclore. Também haverá oficinas e aulas experimentais, com foco no autocuidado, como aula de Yoga e oficina com óleos essenciais.

Além das plantas, também serão expostos itens de artesanato, jardinagem e alimentos diversos. O Festival das Flores de Holambra em Londrina tem apoio da Prefeitura Municipal, Sicredi Dexis e Novo Encanto Ecologia. Patrocinam o evento WallGreen, Canteiro de Ideias e Self Care Self Love.





O Festival das Flores é organizado pelo Centro Espírita Beneficente União do Vegetal - Núcleo Água Boa, localizado em Dr. Camargo, próximo a Maringá. O Núcleo Água Boa também realiza, desde 2020, trabalhos em Londrina. Conhecido como UDV, trata-se de uma organização religiosa classificada pelo terceiro setor, que tem como objetivo trabalhar pelo desenvolvimento do ser humano no sentido espiritual, e presta trabalhos beneficentes em diversas áreas da sociedade, buscando transformar a realidade da comunidade local.





O Centro é reconhecido e congratulado pelas autoridades municipais por esses trabalhos. Com 94 sócios e mais de 20 mil adeptos no mundo todo, trata-se de uma sociedade autossustentável onde todo trabalho prestado é voluntário, sem que nenhum sócio receba qualquer remuneração e toda forma de arrecadação provém de ações e promoções beneficentes.





Os recursos adquiridos são investidos para atender as obras de ampliação e benfeitorias de espaço físico, manutenção e também desenvolver projetos ambientais, promovendo a sustentabilidade, assim como a promoção da saúde e bem estar das pessoas que recebemos em nosso âmbito. Mais informações em www.udv.org.br