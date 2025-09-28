Pesquisar

"PORTAS PARA INVESTIMENTOS"

Londrina recebe selo de Município Turístico e junta-se a Curitiba e Foz do Iguaçu

Redação Bonde com N.Com
28 set 2025 às 13:17

Josiel Aparecido/Portal Bonde
Londrina deu um passo importante para desenvolver ações que a potencializem como um dos principais destinos turísticos do Paraná. Ao ser reconhecida como Município Turístico pelo Ministério do Turismo (MTur), a cidade alcança o mesmo patamar de Foz do Iguaçu e Curitiba no Estado e passa a integrar uma rede de municípios prioritários para o recebimento de recursos e a implementação de políticas públicas.


“A entrada de Londrina no Mapa do Turismo como Município Turístico é um passo crucial para o desenvolvimento econômico e social da cidade. A categorização conquistada não é apenas um selo de aprovação, mas um instrumento estratégico que abre portas para investimentos, fortalece a economia local e impõe um novo patamar de organização para o setor”, afirma a presidente da Agência de Desenvolvimento Turístico da Região Norte do Paraná (Adetunorp), Samara Headley.

Ela explica que a atualização do Mapa do Turismo para 2025, regulamentada pela Portaria MTur 9/2025, direciona investimentos de forma regionalizada e descentralizada, garantindo que o dinheiro público seja aplicado onde realmente pode gerar impacto.


“A cidade estará em uma posição privilegiada para captar verbas para infraestrutura turística, promoção de eventos e capacitação profissional, elementos essenciais para elevar a qualidade da experiência do visitante”, pontua Headley.

Divulgação

Meta de governo 


A diretora de Turismo do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Herika Galli, diz que esse processo de captação de recursos para investimentos no setor tem sido intensificado desde o início da gestão do prefeito Tiago Amaral, que em seu plano de governo determinou que a cadeia do turismo (de eventos, entretenimento, esportivo e lazer) eleve para até 8% sua participação no PIB da cidade. O índice atual é de apenas 0,7%.

“Londrina já está utilizando os benefícios que esse selo prevê, como o acesso aos recursos e convênios do Ministério do Turismo e da Secretaria de Turismo do Paraná (Setu), algo inédito até então. Isso reforça o compromisso do prefeito Tiago Amaral com o fortalecimento e o desenvolvimento do setor turístico no município”, destaca Galli.


Neste ano, por três vezes a rede hoteleira da cidade teve 100% dos leitos ocupados por conta de eventos de negócios, esportivos e de entretenimentos que atraíram milhares de visitantes da região, do Paraná e de várias partes do país. O mais recente deles foi o show A Tardezinha, do cantor de pagode Thiaguinho, que levou mais de 15 mil pessoas ao Parque de Eventos Ney Braga no dia 13 de setembro.

Empresária do setor hoteleiro, a diretora de Turismo da Codel afirma que Londrina tem uma média de 8,5 mil leitos disponíveis para hospedagem. O número aumenta se forem levados em conta os apartamentos disponibilizados para locação de curta temporada e os motéis.


Critérios técnicos

A infraestrutura turística, incluindo a capacidade de hospedagem, é um dos critérios exigidos pelo Ministério do Turismo para conceder a certificação de Município Turístico, a mais alta do Mapa do Turismo Brasileira, conquistada por Londrina novamente neste ano. Herika Galli conta que o Município enviou uma carta de compromisso ao MTur assinada pelo prefeito Tiago Amaral e o presidente da Codel, Paulo Henrique Ferreira.


“A certificação é a mais alta concedida pelo Ministério do Turismo, feita com base em critérios rigorosos de desempenho econômico e infraestrutura turística. Londrina é considerada um polo regional de turismo no Norte do Paraná também por sua qualificação: quantidade de leitos, atrativos turísticos, números de habitantes, infraestrutura. Todos esses fatores nos colocam no mesmo patamar de desenvolvimento do turismo de Foz do Iguaçu e Curitiba, que são as outras cidades do Paraná também com essa certificação”, valoriza Herika Galli.

Economia


A presidente da Adetunorp, Samara Headley, destaca o fortalecimento da economia como um dos maiores benefícios para Londrina e região a qualificação garantida pelo MTur. “A categorização como município turístico impulsiona a economia em diversas frentes. O setor hoteleiro, o comércio, a gastronomia e os serviços são diretamente beneficiados pelo aumento do fluxo de visitantes. A visibilidade nacional e internacional que essa categorização proporciona atrai não apenas turistas de lazer, mas também o turismo de negócios e de eventos, um segmento já consolidado na cidade”, observa.

“Além disso, a entrada no Mapa do Turismo incentiva a criação de empregos e estimula o desenvolvimento de novos negócios, como operadoras de turismo, guias e artesãos, fortalecendo toda a cadeia produtiva local”, reforça Headley.


Gestão


A gestora da Adetunorp observa que o reconhecimento está relacionado ao aumento da eficiência da gestão local do turismo, já que o Mapa do Turismo exige que os municípios tenham uma gestão organizada e um planejamento estratégico de longo prazo.


“Para se manter na categoria, Londrina deverá continuar cumprindo e aprimorando os critérios que definem o desempenho do setor, o que estimula a colaboração entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil. Isso cria um ambiente de trabalho mais profissional e alinhado com as demandas do mercado”, afirma ela, acrescentando que a cidade passa a ser vista não apenas como um destino a ser visitado, mas como um polo de turismo que opera com eficiência, qualidade e transparência, garantindo uma experiência positiva para todos os envolvidos.


