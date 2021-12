Londrina segue com previsão de chuva nesta terça-feira

O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) segue prevendo pancadas de chuva para Londrina na última semana do ano.

Com variação de nuvens até quinta-feira (30), quando ainda há chance de chover, o céu volta a ficar claro no último dia (31) de 2021, se depender da expectativa do SImepar. Mas é esperado o retorno da chuva nos dias que abrem 2022,

As mínimas desta terça-feira (28) foram de 20ºC, mas o calor pode atingir 30ºC ao longo da tarde.





Temperaturas previstas para esta quarta (29) variam entre 19ºC e 29ºC.