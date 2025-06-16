Londrina só pontua bem em 8 de 57 indicativos de progresso social

A divulgação, na última semana de maio, do IPS Brasil 2025 (Índice de Progresso Social), chamou a atenção para a colocação de Londrina na 222ª posição na lista dos 5.570 municípios brasileiros avaliados quanto a capacidade e a performance em atender as necessidades de seus cidadãos. A segunda maior cidade paranaense alcançou no estudo a somatória de 66.29 pontos, chegando à 19ª posição no Estado, ficando abaixo de Maringá, que obteve 68.84 (19ª posição nacional e a 2ª no Estado) e Toledo, 67.80 (77ª posição nacional e a 5ª no Estado). Curitiba ostenta 69.89 pontos, sendo a melhor entre as capitais, ocupando a 12ª posição nacional e a 1ª no Estado.





O Índice de Progresso Social é uma ferramenta de gestão territorial que usa dados públicos para mostrar, de forma simples e comparável, se as pessoas têm acesso ao que precisam para viver bem. Isso inclui desde aspectos como moradia, alimentação e segurança, passando por itens como acesso à informação, comunicação, internet banda larga, até oportunidades e igualdade de tratamento quando o assunto é gênero, raça ou orientação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em outras palavras, o IPS mostra como está a qualidade de vida das pessoas nos municípios. Ele é formado por indicadores socioambientais e de resultados. Isso significa que ele não avalia a quantidade de infraestrutura ou recursos aplicados em um município, mas sim se esses investimentos estão, de fato, gerando benefícios concretos para a população local.



