Bem-estar da população

Londrina só pontua bem em 8 de 57 indicativos de progresso social

Luciano Silva - Especial para o Grupo Folha
16 jun 2025 às 08:46

José Fernando Ogura/AEN
A divulgação, na última semana de maio, do IPS Brasil 2025 (Índice de Progresso Social), chamou a atenção para a colocação de Londrina na 222ª posição na lista dos 5.570 municípios brasileiros avaliados quanto a capacidade e a performance em atender as necessidades de seus cidadãos. A segunda maior cidade paranaense alcançou no estudo a somatória de 66.29 pontos, chegando à 19ª posição no Estado, ficando abaixo de Maringá, que obteve 68.84 (19ª posição nacional e a 2ª no Estado) e Toledo, 67.80 (77ª posição nacional e a 5ª no Estado). Curitiba ostenta 69.89 pontos, sendo a melhor entre as capitais, ocupando a 12ª posição nacional e a 1ª no Estado.


O Índice de Progresso Social é uma ferramenta de gestão territorial que usa dados públicos para mostrar, de forma simples e comparável, se as pessoas têm acesso ao que precisam para viver bem. Isso inclui desde aspectos como moradia, alimentação e segurança, passando por itens como acesso à informação, comunicação, internet banda larga, até oportunidades e igualdade de tratamento quando o assunto é gênero, raça ou orientação.

Em outras palavras, o IPS mostra como está a qualidade de vida das pessoas nos municípios. Ele é formado por indicadores socioambientais e de resultados. Isso significa que ele não avalia a quantidade de infraestrutura ou recursos aplicados em um município, mas sim se esses investimentos estão, de fato, gerando benefícios concretos para a população local.


57 itens

Dos 57 itens coletados no Índice, Londrina pontua bem em apenas oito: “Índice de Abastecimento de Água”, “Ideb Ensino Fundamental”, “Resposta a Processos Previdenciários”, “Áreas Verdes Urbanas” e “Empregados com Ensino Superior” são alguns exemplos dos pontos positivos. Já os itens com pontuação ruim são “Domicílios com Iluminação Elétrica Adequada”, “Famílias em Situação de Rua” e “Violência contra Mulheres”.


Esses gargalos puxam a nota da cidade para baixo, fazendo com que ela perca posições para cidades menores e com PIB per capita inferiores aos nossos. Outras cidades, ainda que tenham pontuações piores nos mesmos três itens, conseguem elevar suas notas em outros pontos pesquisados, garantindo posições melhores no IPS.


CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA

Bem-estar progresso social IPS ranking
