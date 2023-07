Londrina tem saldo positivo de 580 empregos com carteira assinada em junho, aponta Caged

Londrina completou o primeiro semestre de 2023 com saldo positivo de 4.580 vagas de empregos formais, entre admissões e demissões. Somente no mês de junho, o saldo foi de 580 vagas criadas, com maior crescimento no setor de serviços. Para esse ramo econômico, foram registradas 4.257 admissões no período, contra 3.682 desligamentos. Os dados constam no último relatório do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), disponibilizados na tarde desta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.





Outro setor que atingiu um número de vagas criadas superior às demissões foi o da construção. De acordo com o Novo Caged, em junho foram criados 734 postos de trabalho, frente a 617 demissões; uma variação positiva de 1,24%.

Mês/2023 Saldo

Janeiro 827

Fevereiro 1.678

Março 512

Abril 344

Junho 580

O prefeito Marcelo Belinati enfatizou que os números do Caged reforçam o momento inédito que Londrina está vivenciando, com atração de novas empresas e indústrias, somado ao fortalecimento do setor de tecnologia e inovação. “Londrina é uma das principais cidades brasileiras, com uma gente capacitada e excelentes condições de infraestrutura. E temos trabalhado muito para que os empresários, donos de indústrias, empreendedores e todos que queiram fazer sua empresa crescer e prosperar encontrem aqui o ambiente ideal para isso. Essa tem sido nossa missão, enquanto poder público. Queremos que a economia da cidade e toda região se fortaleça, permitindo a geração de empregos e melhorias na qualidade de vida da nossa população”, afirmou.





Diante do resultado positivo em todo o semestre de 2023, o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, reforçou que o desempenho é reflexo do momento de desenvolvimento que Londrina vive. “Em junho, o destaque fica para o setor de serviços, que é um motor da nossa cidade, e também para o retorno de um saldo importante e de uma evolução de mais de 1% no mercado formal da construção civil, que teve um desempenho histórico em 2022 e agora demonstra força novamente. Tudo isso faz com que o ecossistema de empregabilidade se fortaleça e continue aquecido, gerando oportunidades”, complementou.





Aproveitando o resultado recém-divulgado do Novo Caged, o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Alex Canziani, enalteceu a união entre o poder público e a iniciativa privada que, juntos, têm atuado para que a cidade conquiste este e outros índices positivos. “Temos mais um resultado positivo no Caged desse mês e, também, do semestre como um todo, mostrando realmente a pujança econômica de Londrina. Vários setores comprovando sua capacidade de gerar empregos. Parabenizo a equipe do prefeito Marcelo Belinati e a sociedade como um todo. Que a gente possa continuar unido para, cada vez mais, viabilizar oportunidades de emprego para nossa gente”, finalizou.