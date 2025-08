Londrina terá abastecimento de água comprometido na quarta devido à instalação de equipamento

A Sanepar informa que, devido à instalação de equipamento em rede de distribuição de água de grande porte em Londrina, programada para quarta-feira (6), das 8h às 18h, poderá haver oscilação de pressão na rede e/ou falta-d’água.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Moradores de pelo menos 100 localidades podem ser afetados. Confira a lista:





Publicidade

Chácaras Vila Filipin, Lote 10, Parque Industrial, Brasília, Jardim Felicidade, C.H. Novo Amparo, C.H. Santa Luzia, Habitten, Santa Regina, Jardim Indusville 2,

Cj. Residencial Lindóia, C.H. Jesualdo, G.C.H. Mister, Arthur Thomas, Jardim Indusville 1, C.H. José Maurício Barroso, Parque Nacional Jardim Jeronnymo, Portal Norte, C.H. Farid Libos, Jd. Moema,

Publicidade

Jd. Tropical 2, Jd. Tropical, Jardim Pacaembu 2, Jardim Luiz Miguel, Jardim Lago Norte, Jardim Nova Aliança, Pq. Resid. Elizabeth, C.H. Villa Antônio B, Pq. Resid. Liberdade, C.H. Ruy Virmond,

Jd. da Urca, Jardim Rita C. Fernandes, Resid. Vila Romana, Jd. Alemanha, Vila Izabel, Pq. Tecnológico Francisco, Pq. Waldemar Hauer B, Pq. das Indústrias Leves, Vila Yara, Res. Garden Park,

Publicidade

Jardim Portal de Itamaracá, Chácaras Jardim Terra Roxa, Jardim Montecatini, Jardim Mirassol, Parque São Gabriel, Pq. Waldemar Hauer A, Jardim Ouro Preto, Jardim São José, Jardim São João, Jd. Shinzato,

Jardim Castelo, Pq. Oriente, Jardim Amália, Jardim Eliza 1, Jardim Eliza 2, Jardim Tsukamoto, Vila Santi, Jd. Fujiyama, Jardim Souza Coelho, Jardim Social,

Publicidade

Jardim Arabela, Jardim Kase, Jardim Progresso, Jd. Marízia 1 e 2, Jardim Paschoal, Jardim Fortaleza, Jardim Paulista, Jardim Gabriela, Parque Com. Quati,

Jd. Quati, Parque ABC 2, Pq. Ind. Betel, Chácaras Novo Mundo, Vila São Paulo, Vila Matsunaga, Vila Casoni, Pq. Guaratuba, Pq. Rosale, Jardim Barra Grande,

Publicidade

Pq. Das Águias, Vila Galvão, Pq. São Lourenço, Vila Matarazzo, Vila Rica, Parque Bom Retiro, C.H. Barra Vento, Vila Portuguesa, Vila São Caetano, Vila Recreio,

Vila Zanetti, Jardim Vania, Jardim Guaporé, Jardim Yoshikawa, Vila Primavera, Jardim Real, Vila Balarotti, Jardim Ideal, Jardim Santa Inês, Jardim Itaipu,

Publicidade

Vila Franchelo, Vila Santa Terezinha, Vila Amaral, Jardim Espanha, Jardim França, Jd. São Luiz, Jd. Paraná, Vila Gois, Vila Independência.





A previsão é de normalização no abastecimento no período da noite.





A orientação é evitar desperdícios. Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou por motivo de força maior.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: