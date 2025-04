Londrina terá linha direta de ônibus para disputa entre Londrina EC e Maringá no VGD

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) vai operar uma linha especial de transporte coletivo neste sábado (26) para atender os torcedores que irão acompanhar a partida entre Londrina EC e Maringá, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias).





A linha 417 será exclusiva para o trajeto Terminal Urbano Central–VGD, com embarque no piso inferior do terminal. O percurso será direto, sem paradas intermediárias. O serviço começa a operar uma hora antes do início da partida, marcada para as 17h, e continuará funcionando após o encerramento do jogo.

Segundo a CMTU, a operação poderá contar com veículos extras, caso haja aumento na demanda de passageiros.