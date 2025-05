Londrina termina 2024 com saldo de 5.637 vagas de emprego

Os dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quinta-feira (30), pelo Ministério do Trabalho e Renda, mostram que Londrina fechou o ano passado com saldo acumulado de 5.637 vagas de empregos formais, resultado de 110.200 admissões e 104.563 demissões.

O desempenho é o quarto melhor do estado, atrás apenas de Curitiba (35.277), São José dos Pinhais (6.363), e Ponta Grossa (6.108). O estoque total de empregos do município, de 172.886 trabalhadores com carteira assinada, é 3,37% maior na comparação com o número de empregados registrados em dezembro de 2023.





Os dados de dezembro destoam no restante do ano. O mês terminou com saldo de 1.926 vagas negativas. Foram 7.902 desligamentos contra 5.976 contratações no período. Cenário parecido foi registrado na maioria das cidades brasileiras. Os analistas ponderam que o movimento negativo em dezembro no Caged é esperado em razão dos desligamentos dos contratos temporários de fim de ano.

No Paraná, 2024 terminou com saldo positivo de 128.012 novas vagas de emprego com carteira assinada. O desempenho paranaense foi o quarto melhor do Brasil, atrás apenas de São Paulo (459.371), Rio de Janeiro (145.240) e Minas Gerais (139.503), que são estados mais populosos.





O saldo de novas vagas é a diferença entre as 1.989.713 admissões e os 1.861.701 desligamentos realizados no Estado ao longo do ano.





Logo atrás do Paraná, ficaram Santa Catarina (106.392), Bahia (84.726), Rio Grande do Sul (63.551), Pernambuco (62.233), Goiás (56.786). Em todo o Brasil, o saldo de novas vagas de acordo com o Caged foi de 1.693.673.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: