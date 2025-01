Londrina teve temperatura média de 29,9°C em 2024, a mais elevada desde 2020

O município de Londrina teve em 2024 o ano mais quente da sua história, com média das temperaturas máximas de 29,9 ºC, 1 grau acima do último recorde em 2020 que era de 28,9 ºC e 2,4 graus acima da média histórica. "Parece pouco mais não é, em se tratando de média anual", afirma a agrometeorologista do IDR-Paraná Heverly Morais.





Segundo a pesquisadora, nos últimos seis anos foram quebrados quatro recordes de temperaturas em Londrina e ondas de calor têm se tornado cada vez mais frequentes, intensas e duradouras.

Heverly Morais coloca que, nos últimos seis anos, o clima de Londrina foi caracterizado por verões e primaveras muito quentes. Em outubro de 2020, o termômetro bateu a marca de 40°C, um recorde histórico.





"Esse aumento de calor não se deu apenas em pontos isolados, mas refletiu uma mudança sistemática no padrão climático local, com uma combinação de fatores como o aumento da emissão de gases de efeito estufa, ampliação da urbanização e da pavimentação, redução da área verde, o desmatamento das áreas de entorno, entre outros", explicou a pesquisadora.

O cenário reflete uma tendência global. De acordo com as informações divulgadas pelo centro europeu Copernicus, o ano de 2024 foi o mais quente da história e a emissão de gases de efeito estufa foi identificada como a principal causa do aquecimento, com concentrações de dióxido de carbono atingindo 422 ppm em 2024, o maior aumento anual já registrado.