Londrina ultrapassa 200 pontos de furtos de fios; Lago Cabrinha é alvo constante

Londrina enfrenta um problema crescente com furtos de cabos elétricos, ultrapassando 200 pontos de incidência em diversas regiões da cidade. Entre os locais mais afetados, o Lago Cabrinha, uma das principais áreas de lazer da zona norte, tem sido alvo frequente da ação criminosa, resultando em prejuízos e afetando diretamente a iluminação ornamental do parque.





Apenas neste ano, as equipes da Londrina Iluminação já realizaram quatro intervenções no local para repor a fiação e recuperar luminárias danificadas. De janeiro até meados de março, foram furtados 900 metros de cabos e cinco luminárias, acumulando um prejuízo que já supera R$ 6 mil, considerando custos com equipamentos e mão de obra.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O diretor de Operações da Londrina Iluminação, Vitor Horita, destaca que a empresa tem registrado um aumento nos furtos não apenas no Lago Cabrinha, mas em toda a cidade. “Estamos fazendo um levantamento detalhado dos principais trechos onde ocorrem esses crimes. Já identificamos mais de 200 pontos afetados, com destaque para a BR-369, a Avenida Leste-Oeste e a Avenida Angelina Ricci Vezozzo, que estão entre os mais recorrentes”, afirmou.





Segundo Horita, a reposição da fiação no Lago Cabrinha se tornou um grande desafio, pois o material é furtado poucos dias após a manutenção. “Trocamos os cabos, e em dois ou três dias os criminosos voltam e furtam novamente. Estamos praticamente enxugando gelo, mesmo com o apoio da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Defesa Social”, explicou.





Para combater essa situação, a Londrina Iluminação está estudando soluções tecnológicas que possam mitigar os furtos e reduzir o impacto financeiro aos cofres públicos. “Nossa equipe de projetos e operações tem buscado inovações que nos ajudem a resolver essa questão. Além disso, seguimos reforçando o cronograma de manutenção e trabalhando em conjunto com as forças de segurança para tentar conter essa escalada de furtos”, destacou Horita.





A empresa também reforça o apelo à população para que denuncie qualquer atividade suspeita relacionada a furtos e vandalismo na rede elétrica. As denúncias podem ser feitas diretamente às forças de segurança da cidade.