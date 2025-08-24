Londrina volta ao VGD para enfrentar o Anápolis-GO e se consolidar no G4

O Londrina volta a campo neste domingo (24), às 16h30, para enfrentar o Anápolis-GO, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Já garantido no G8, o Tubarão assegurou a vaga no quadrangular com duas rodadas de antecedência, mas busca a vitória para permanecer entre os quatro primeiros colocados e, assim, conquistar o direito de decidir em casa uma possível vaga de acesso à Série B. O jogo marcará também o retorno do LEC ao estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) após quase um mês de ausência.





O Londrina soma 29 pontos e ocupa a quarta colocação. Se vencer, chegará a 32 e ficará mais próximo de confirmar a posição no G4, embora ainda dependa de resultados paralelos e da última rodada, quando enfrentará a Ponte Preta em Campinas, no sábado (30), às 17h.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O adversário, por sua vez, encara o duelo como decisivo. O Anápolis é o 16º colocado, com 19 pontos, apenas um à frente do Itabaiana-SE, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Em caso de derrota para o Londrina, os goianos podem terminar a rodada no Z4, já que o Itabaiana recebe o Maringá no mesmo dia e horário.





A última vez que o LEC jogou no VGD foi em 26 de julho, na vitória por 3 a 1 sobre o CSA. Desde então, o estádio passou por reformas no gramado, que o deixaram fora de uso durante um mês. O técnico Roger Silva destacou a importância do retorno.





Publicidade

“Em um primeiro momento, estamos onde precisávamos estar, que é entre os oito classificados. Quero exaltar o grupo e essa classificação com duas rodadas de antecedência, que nos permite dar oportunidades a jogadores, cuidar de quem sente algum desconforto, zerar cartões, fatores importantes para a próxima fase”, afirmou o treinador.





Ele ainda projetou o duelo diante da torcida alviceleste: “Domingo, no VGD, de volta para a nossa casa, onde somos muito fortes, sinto falta daquela energia. Podemos fazer um grande jogo, conquistar a vitória e subir ainda mais na tabela, o que é fundamental para decidir em casa no quadrangular.”



A equipe deve ter mudanças em relação às últimas duas partidas. Contra o Náutico, Roger escalou três volantes, com Gabriel Canela titular no ataque. Diante do Brusque, optou por uma formação com três zagueiros, até então inédita sob seu comando. A tendência é que contra o Anápolis o Tubarão retome um desenho mais próximo ao que marcou o início do trabalho do treinador, com Vitinho de volta ao time titular pela direita do ataque e Robson Duarte atuando como meia centralizado.





Publicidade

Na defesa, há indefinições. Yago Lincoln pode perder espaço, já que Rafael Castro está recuperado e pode fazer sua estreia. Outra possibilidade é a entrada de Wellington Manzoli, que foi titular contra o Brusque, pela esquerda, com Wallace deslocado para o outro lado da zaga. O meio tem um retorno certo, já que Alison cumpriu suspensão em Santa Catarina e volta ao time diante dos goianos.





No ataque, Eliel e Quirino disputam a titularidade. Ambos jogaram juntos nas últimas rodadas, mas Eliel foi deslocado para o lado do campo: pela esquerda contra o Náutico e pela direita diante do Brusque. A tendência é que apenas um deles inicie a partida neste domingo. Uma alternativa é o meia Cristiano, de 38 anos, contratado nesta semana e já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele foi apresentado oficialmente na quinta-feira (21) e está à disposição de Roger Silva.

Publicidade





O Anápolis também terá mudanças. O volante André, peça importante no time titular, deixou o clube para defender o Operário na Série B. Assim, a equipe goiana precisará alterar a escalação em relação ao último jogo, quando perdeu para o Náutico por 1 a 0.





FICHA TÉCNICA

Publicidade





Londrina

Luiz Daniel; João Vitor, Yago Lincoln (Rafael Castro ou Wellington Manzoli), Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Robson Duarte; Vitinho, Eliel (Quirino) e Iago Teles. Técnico: Roger Silva

Publicidade





Anápolis

Paulo Henrique; Fábio, Lucão, Rafael Costa e Verrone; João Borim (Rafael Dumas), Paulinho, Samuel Michels e Kaique Maciel (Rafael Mineiro); Jefinho (Vini Spaniol) e João Felipe. Técnico: Gabardo Júnior

Publicidade





Árbitro: Antônio Carlos Frutuoso (AM)

Estádio: Vitorino Gonçalves Dias (VGD)

Horário: 16h30

Onde assistir: SportyNet





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.