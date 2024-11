1ª edição do Dia da Saul Elkind vai acontecer neste sábado

Fortalecer o comércio e os serviços de uma das avenidas mais importantes de Londrina, oferecendo atividades recreativas, culturais e sociais gratuitas, é o objetivo do Dia da Saul Elkind, que será promovido pelo Núcleo Saul Elkind + Forte neste sábado (23), a partir das 9 horas, entre as ruas Luís Brugin e Armando Ortenzi.





O evento é uma parceria da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Acirenor (Associação do Comércio e Indústria da Região Norte de Londrina) e Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná), entre outros participantes.

O Dia da Saul Elkind vai se somar a outras iniciativas que também estão relacionadas ao Programa Empreender, da Acil, como o Dia da Sergipe, Dia do Calçadão e Dia da Duque de Caxias, já celebrados em 2024.

Com o objetivo de fortalecer a Av. Saul Elkind pela união de empresários, população e instituições, o Núcleo Saul Elkind + Forte pretende fomentar eventos e campanhas para atrair parcerias em busca de uma economia sustentável e inovadora. A Saul Elkind é a maior avenida londrinense em extensão, com 8,6 quilômetros, e abriga cerca de 430 empresas.





A intenção do Dia da Saul é oferecer diversos serviços e atrações culturais de forma gratuita para movimentar a avenida. Os empresários querem atrair consumidores, evidenciando a Av. Saul Elkind como local de cultura, compras e lazer. As atividades vão ficar concentradas entre as ruas Luís Brugin e Armando Ortenzi, ocupando os dois lados da avenida.





O Dia da Saul já conta com parcerias com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e a UEL (Universidade Estadual de Londrina), entre outros. A programação vai trazer apresentações de trabalhos científicos, corte de cabelo, cuidados com a saúde, exposições diversas, orientações em diferentes setores e atividades recreativas, além de desfiles, música e dança.





