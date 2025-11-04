11% dos londrinenses são ‘Silvas’; veja a lista de nomes e sobrenomes mais comuns na região

Mais de 63 mil londrinenses carregam o sobrenome Silva no documento. O número, segundo dados do Nomes do Brasil, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), representa 11,4% da população do município, o que faz dele o mais comum entre os moradores de Londrina. A marca se repete também nos principais municípios da região metropolitana.
De acordo com o levantamento, o segundo sobrenome mais frequente é Santos (6,81%, ou 37,8 mil pessoas), seguido por Oliveira (5,19%, ou 28,8 mil). Outros nomes tradicionais como Souza, Pereira, Ferreira e Rodrigues completam as primeiras posições. Entre os 100 sobrenomes mais recorrentes, estão também Carvalho, Barbosa, Batista e Moreira, todos com mais de 4 mil registros.
No campo dos primeiros nomes, Maria segue sendo o mais tradicional: 24,8 mil londrinenses se chamam assim, o equivalente a 4,46% da população. Na sequência, aparecem Ana (10,8 mil), João (9,9 mil), José (9,4 mil) e Pedro (4,8 mil). Entre os nomes masculinos mais comuns estão Gabriel, Lucas e Antônio, enquanto Julia, Beatriz e Fernanda figuram entre os femininos mais populares.
Região Metropolitana de Londrina
Em Cambé, o domínio dos Silvas é ainda maior: 13,2% da população (14,1 mil pessoas) têm o sobrenome, seguidos por Santos (8,8%) e Oliveira (5,4%). O mesmo acontece em Ibiporã (12,6%), Arapongas (11,2%), Rolândia (14,8%) e Jataizinho (15,4%), onde o nome aparece em primeiro lugar com ampla vantagem sobre os demais.
Nos municípios vizinhos, o nome Maria também é o mais popular. São 5,04% em Cambé; 4,82% em Ibiporã; 4,69% em Arapongas; e 4,87% em Rolândia. Em todos eles, José, João e Ana aparecem entre os cinco primeiros.
Brasil
No Brasil, o IBGE contabilizou mais de 140 mil nomes próprios. Maria e José mantiveram a hegemonia no topo do ranking, já apontada pelo Nomes no Brasil do Censo Demográfico 2010. O Censo 2022 também contou mais de 200 mil sobrenomes: assim como em Londrina, Silva lidera os registros e está presente na identificação de 16,76% da população. Acesse o Nomes no Brasil. A primeira edição do Nomes no Brasil foi a partir dos nomes informados no Censo Demográfico 2010. Leia aqui quais eram os principais nomes no país em 2010.
Top 100 de nomes em Londrina
1º Silva — 11,41% (da população de Londrina) — 63.414 (pessoas)
2º Santos — 6,81% — 37.864
3º Oliveira — 5,19% — 28.827
4º Souza — 4,13% — 22.967
5º Pereira — 2,57% — 14.268
6º Ferreira — 2,47% — 13.733
7º Rodrigues — 2,39% — 13.279
8º Alves — 2,23% — 12.419
9º Lima — 1,85% — 10.294
10º Costa — 1,48% — 8.220
11º Ribeiro — 1,41% — 7.814
12º Martins — 1,34% — 7.450
13º Almeida — 1,28% — 7.117
14º Gomes — 1,19% — 6.594
15º Lopes — 1,19% — 6.592
16º Gonçalves — 1,13% — 6.272
17º Carvalho — 1,00% — 5.586
18º Barbosa — 1,00% — 5.555
19º Fernandes — 0,98% — 5.461
20º Dias — 0,97% — 5.413
21º Aparecida — 0,95% — 5.294
22º Vieira — 0,93% — 5.149
23º Araújo — 0,86% — 4.759
24º Soares — 0,85% — 4.702
25º Nascimento — 0,80% — 4.455
26º Moreira — 0,78% — 4.347
27º Batista — 0,77% — 4.259
28º Rocha — 0,76% — 4.213
29º Marques — 0,70% — 3.888
30º Júnior — 0,67% — 3.702
31º Andrade — 0,64% — 3.545
32º Cardoso — 0,63% — 3.518
33º Moraes — 0,63% — 3.497
34º Rosa — 0,63% — 3.475
35º Garcia — 0,61% — 3.398
36º Ramos — 0,61% — 3.380
37º Machado — 0,58% — 3.228
38º Jesus — 0,57% — 3.185
39º Mendes — 0,57% — 3.148
40º Reis — 0,56% — 3.101
40º Cruz — 0,56% — 3.101
42º Melo — 0,55% — 3.053
43º Paula — 0,53% — 2.959
44º Henrique — 0,48% — 2.684
45º Santana — 0,48% — 2.666
46º Freitas — 0,48% — 2.652
47º Nunes — 0,47% — 2.637
48º Camargo — 0,46% — 2.541
49º Teixeira — 0,46% — 2.540
50º Campos — 0,46% — 2.538
51º Bueno — 0,42% — 2.335
52º Maria — 0,41% — 2.281
53º Sousa — 0,41% — 2.265
54º Aparecido — 0,39% — 2.186
55º Filho — 0,38% — 2.097
56º Leite — 0,38% — 2.088
57º Pires — 0,37% — 2.038
58º Castro — 0,36% — 1.989
59º Correia — 0,35% — 1.962
60º Borges — 0,35% — 1.951
61º Moura — 0,33% — 1.840
62º Monteiro — 0,32% — 1.802
63º Cristina — 0,32% — 1.789
64º Neto — 0,31% — 1.728
65º Brito — 0,30% — 1.689
66º Prado — 0,29% — 1.623
67º Barros — 0,29% — 1.604
68º Miranda — 0,29% — 1.600
69º Cunha — 0,29% — 1.593
70º Azevedo — 0,28% — 1.564
71º Neves — 0,28% — 1.551
72º Nogueira — 0,27% — 1.527
73º Francisco — 0,27% — 1.487
74º Pinheiro — 0,27% — 1.478
75º Fonseca — 0,26% — 1.443
76º José — 0,26% — 1.423
76º Duarte — 0,26% — 1.423
78º Correa — 0,25% — 1.394
79º Cordeiro — 0,24% — 1.358
80º Silveira — 0,24% — 1.309
81º Siqueira — 0,24% — 1.308
82º Sanches — 0,23% — 1.285
83º Pinto — 0,23% — 1.277
84º Farias — 0,23% — 1.269
85º Matos — 0,23% — 1.261
86º Augusto — 0,22% — 1.240
87º Amaral — 0,22% — 1.238
88º Antonio — 0,22% — 1.234
89º Franco — 0,22% — 1.226
90º Carlos — 0,22% — 1.222
91º Franca — 0,21% — 1.176
92º Caetano — 0,21% — 1.172
93º Domingues — 0,21% — 1.166
94º Guimarães — 0,21% — 1.162
95º Cândido — 0,21% — 1.159
96º Assis — 0,20% — 1.137
97º Faria — 0,20% — 1.122
98º Gabriel — 0,20% — 1.112
99º Teodoro — 0,19% — 1.083
100º Vicente — 0,19% — 1.080
Top 100 de sobrenomes em Londrina
1º Maria — 4,46% (da população de Londrina) — 24.797 (pessoas)
2º Ana — 1,95% — 10.816
3º Joao — 1,78% — 9.903
4º Jose — 1,71% — 9.480
5º Pedro — 0,87% — 4.815
6º Gabriel — 0,82% — 4.585
7º Lucas — 0,81% — 4.517
8º Antonio — 0,74% — 4.131
9º Luiz — 0,74% — 4.096
10º Paulo — 0,72% — 4.013
11º Carlos — 0,63% — 3.522
12º Rafael — 0,59% — 3.291
13º Marcos — 0,58% — 3.240
14º Felipe — 0,49% — 2.709
15º Miguel — 0,47% — 2.625
16º Matheus — 0,47% — 2.592
17º Guilherme — 0,46% — 2.566
18º Luis — 0,45% — 2.527
19º Julia — 0,44% — 2.468
20º Gustavo — 0,44% — 2.421
21º Davi — 0,42% — 2.361
22º Bruno — 0,41% — 2.303
23º Eduardo — 0,41% — 2.278
24º Leonardo — 0,40% — 2.230
25º Marcelo — 0,40% — 2.214
26º Marcia — 0,38% — 2.119
27º Daniel — 0,38% — 2.111
28º Fernando — 0,37% — 2.072
29º Fernanda — 0,37% — 2.049
30º Beatriz — 0,37% — 2.032
31º Arthur — 0,36% — 2.028
32º Andre — 0,36% — 1.995
33º Amanda — 0,35% — 1.942
34º Juliana — 0,35% — 1.939
35º Mariana — 0,35% — 1.919
36º Rodrigo — 0,34% — 1.912
37º Aparecida — 0,33% — 1.820
38º Laura — 0,33% — 1.817
39º Patricia — 0,32% — 1.778
40º Vitor — 0,32% — 1.768
41º Leticia — 0,31% — 1.721
42º Adriana — 0,31% — 1.717
43º Alice — 0,31% — 1.710
44º Thiago — 0,31% — 1.704
45º Bruna — 0,30% — 1.682
46º Fabio — 0,30% — 1.680
47º Mateus — 0,30% — 1.677
48º Vinicius — 0,30% — 1.664
49º Sandra — 0,30% — 1.646
50º Gabriela — 0,29% — 1.615
51º Aline — 0,29% — 1.613
52º Camila — 0,29% — 1.612
53º Isabela — 0,29% — 1.608
54º Helena — 0,29% — 1.602
55º Jessica — 0,28% — 1.537
56º Samuel — 0,27% — 1.515
57º Ricardo — 0,27% — 1.491
58º Leandro — 0,26% — 1.473
59º Marcio — 0,26% — 1.454
60º Edson — 0,25% — 1.390
61º Alexandre — 0,25% — 1.388
62º Anderson — 0,25% — 1.386
63º Victor — 0,25% — 1.376
64º Sonia — 0,25% — 1.366
65º Sergio — 0,24% — 1.359
66º Larissa — 0,24% — 1.338
66º Francisco — 0,24% — 1.338
68º Vanessa — 0,24% — 1.318
69º Rosangela — 0,23% — 1.279
70º Diego — 0,23% — 1.276
71º Vera — 0,23% — 1.261
72º Natalia — 0,23% — 1.258
73º Luciana — 0,22% — 1.238
74º Nicolas — 0,22% — 1.203
75º Roberto — 0,21% — 1.191
76º Rafaela — 0,21% — 1.173
77º Renata — 0,20% — 1.136
78º Luana — 0,20% — 1.119
79º Julio — 0,20% — 1.114
80º Eliane — 0,20% — 1.112
81º Sueli — 0,20% — 1.109
82º Isadora — 0,20% — 1.104
83º Tiago — 0,19% — 1.060
84º Cristiane — 0,19% — 1.048
85º Henrique — 0,19% — 1.046
86º Murilo — 0,19% — 1.040
87º Enzo — 0,19% — 1.035
88º Giovana — 0,19% — 1.031
89º Claudio — 0,18% — 995
90º Debora — 0,18% — 992
91º Luiza — 0,18% — 985
92º Heloisa — 0,18% — 981
93º Vitoria — 0,18% — 974
94º Heitor — 0,17% — 972
95º Rogerio — 0,17% — 966
96º Caio — 0,17% — 960
97º Silvana — 0,17% — 958
98º Livia — 0,17% — 957
99º Jorge — 0,17% — 956
100º Jaqueline — 0,17% — 951
Top 10 de nomes e sobrenomes em Rolândia
Sobrenomes:
1. Silva – 14,86% (10.647)
2. Santos – 8,97% (6.429)
3. Oliveira – 5,37% (3.848)
4. Souza – 4,45% (3.187)
5. Pereira – 3,13% (2.242)
6. Alves – 2,78% (1.992)
7. Rodrigues – 2,51% (1.797)
8. Ferreira – 2,43% (1.740)
9. Lima – 2,26% (1.623)
10. Ribeiro – 1,38% (987)
Nomes:
1. Maria – 4,87% (3.490)
2. Jose – 2,25% (1.614)
3. Joao – 2,13% (1.530)
4. Ana – 2,04% (1.464)
5. Luiz – 0,94% (676)
6. Paulo – 0,88% (633)
7. Antonio – 0,87% (623)
8. Lucas – 0,84% (600)
9. Pedro – 0,82% (590)
10. Carlos – 0,74% (530)
Top 10 de nomes e sobrenomes em Jataizinho
Sobrenomes:
1. Silva – 15,42% (1.821)
2. Santos – 9,20% (1.087)
3. Oliveira – 6,52% (770)
4. Souza – 4,48% (529)
5. Pereira – 3,17% (374)
6. Rodrigues – 2,17% (256)
7. Ferreira – 1,90% (224)
8. Lima – 1,74% (205)
9. Cardoso – 1,52% (180)
10. Aparecida – 1,51% (178)
Nomes:
1. Maria – 5,05% (597)
2. Joao – 2,31% (273)
3. Jose – 2,12% (251)
4. Ana – 2,07% (245)
5. Antonio – 0,97% (115)
6. Luiz – 0,83% (98)
7. Lucas – 0,75% (89)
8. Pedro – 0,74% (88)
9. Paulo – 0,64% (76)
10. Gabriel – 0,59% (70)
Top 10 de nomes e sobrenomes em Arapongas
Sobrenomes:
1. Silva – 11,21% (13.356)
2. Santos – 7,44% (8.868)
3. Oliveira – 5,19% (6.184)
4. Souza – 4,09% (4.877)
5. Pereira – 2,78% (3.311)
6. Ferreira – 2,44% (2.902)
7. Rodrigues – 2,36% (2.813)
8. Alves – 2,16% (2.573)
9. Lima – 1,86% (2.218)
10. Costa – 1,47% (1.749)
Nomes:
1. Maria – 4,69% (5.592)
2. Jose – 1,97% (2.350)
3. Joao – 1,85% (2.199)
4. Ana – 1,74% (2.075)
5. Antonio – 0,95% (1.135)
6. Lucas – 0,85% (1.012)
7. Gabriel – 0,83% (991)
8. Paulo – 0,82% (982)
9. Pedro – 0,82% (977)
10. Luiz – 0,68% (811)
Top 10 de nomes e sobrenomes em Ibiporã
Sobrenomes:
1. Silva – 12,65% (6.528)
2. Santos – 7,06% (3.643)
3. Oliveira – 4,81% (2.481)
4. Souza – 4,50% (2.324)
5. Pereira – 2,98% (1.539)
6. Rodrigues – 2,55% (1.314)
7. Ferreira – 2,33% (1.200)
8. Alves – 2,13% (1.098)
9. Lima – 1,69% (874)
10. Ribeiro – 1,48% (765)
Nomes:
1. Maria – 4,82% (2.485)
2. Ana – 2,04% (1.055)
3. Joao – 1,96% (1.009)
4. Jose – 1,94% (1.001)
5. Antonio – 0,88% (454)
6. Pedro – 0,86% (442)
7. Luiz – 0,79% (408)
8. Paulo – 0,78% (403)
9. Gabriel – 0,76% (393)
10. Lucas – 0,69% (358)
Top 10 de nomes e sobrenomes em Cambé
Sobrenomes:
1. Silva – 13,22% (14.176)
2. Santos – 8,85% (9.487)
3. Oliveira – 5,44% (5.837)
4. Souza – 4,90% (5.252)
5. Pereira – 3,01% (3.231)
6. Ferreira – 2,74% (2.942)
7. Alves – 2,61% (2.803)
8. Rodrigues – 2,38% (2.554)
9. Lima – 2,05% (2.198)
10. Costa – 1,57% (1.686)
Nomes:
1. Maria – 5,04% (5.405)
2. Jose – 2,10% (2.247)
3. Ana – 2,01% (2.153)
4. Joao – 1,87% (2.004)
5. Antonio – 0,91% (980)
6. Pedro – 0,85% (913)
7. Lucas – 0,81% (873)
8. Paulo – 0,76% (818)
9. Gabriel – 0,76% (814)
10. Luiz – 0,67% (717)