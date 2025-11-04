11% dos londrinenses são ‘Silvas’; veja a lista de nomes e sobrenomes mais comuns na região

Mais de 63 mil londrinenses carregam o sobrenome Silva no documento. O número, segundo dados do Nomes do Brasil, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), representa 11,4% da população do município, o que faz dele o mais comum entre os moradores de Londrina. A marca se repete também nos principais municípios da região metropolitana.





De acordo com o levantamento, o segundo sobrenome mais frequente é Santos (6,81%, ou 37,8 mil pessoas), seguido por Oliveira (5,19%, ou 28,8 mil). Outros nomes tradicionais como Souza, Pereira, Ferreira e Rodrigues completam as primeiras posições. Entre os 100 sobrenomes mais recorrentes, estão também Carvalho, Barbosa, Batista e Moreira, todos com mais de 4 mil registros.

No campo dos primeiros nomes, Maria segue sendo o mais tradicional: 24,8 mil londrinenses se chamam assim, o equivalente a 4,46% da população. Na sequência, aparecem Ana (10,8 mil), João (9,9 mil), José (9,4 mil) e Pedro (4,8 mil). Entre os nomes masculinos mais comuns estão Gabriel, Lucas e Antônio, enquanto Julia, Beatriz e Fernanda figuram entre os femininos mais populares.



