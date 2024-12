20 equipes iniciam maratona para criar soluções para uma cidade inteligente

Quase 100 participantes, divididos em 20 equipes, iniciaram, na noite de sexta-feira (6), a primeira maratona londrinense para criar soluções para uma cidade inteligente, com a abertura do 1º Hackathon Smart Cities, idealizado pela Governança Londrina Inteligente e realizado dentro do 1º Festival Internacional de Inovação de Londrina (FIIL). Durante a maratona, os participantes têm palestras, oficinas e mentoria com profissionais e especialistas de diversas áreas, até prepararem uma apresentação para o domingo (8) pela manhã, onde serão avaliados e poderão vencer o desafio.





A abertura reuniu representantes dos realizadores e patrocinadores, além do secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Alex Canziani, assim como a presidente da Governança Londrina Inteligente e Assessora de Relações Institucionais e Inovação da Fundação Araucária, Cristianne Cordeiro. “A realização do primeiro Hackathon Smart Cities em Londrina é um marco para a cidade de Londrina, que sai na frente e propõe aos estudantes, jovens e startups pensar e criar soluções que contribuem para o desenvolvimento de uma cidade melhor para os cidadãos”, ressalta Cristianne.

Entre as palestras, o público assistiu à de Paula Faria, idealizadora do Connected Smart Cities, uma plataforma multidimensional que acelera o processo de desenvolvimento das cidades inteligente. Além disso, participaram de dinâmicas e oficinas sobe modelagem de negócios inovadores, prototipagem e validação das ideias e negócios. Durante todo o fim de semana, diversos mentores se revezam para ajudar as equipes a pensarem e problematizarem as criações. Uma palestra sobre pitch também está programada, já que as equipes deverão entregar os projetos e apresentá-los já no domingo a partir das 8h.





As iniciativas vencedoras receberão R$ 3 mil (primeiro lugar), R$ 2 mil (segundo lugar) e R$ 1 mil (terceiro lugar). Idealizado pela Governança Londrina Inteligente, o Hackathon Smart Cities tem realização da Unifil, ANPEA, CREA-PR, Sebrae/PR, apoio financeiro da Fundação Araucária e Governo do Estado do Paraná, além do apoio institucional da Estação 43, da Governança das Instituições de Ensino Superior e do APL TIC Londrina. O Hackathon tem o patrocínio da JET e Maptriz Smart Cities.