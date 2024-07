37 anos depois do crime, filme retrata o assalto que parou Londrina

Um filme baseado em fato de repercussão nacional e que ficou marcado na memória dos londrinenses. Esse é o ponto de partida do projeto cinematográfico "Assalto à Brasileira", baseado na obra homônima do escritor londrinense Domingos Pellegrini.





Quando o assunto entra nas rodas de conversa, uma das perguntas que coloca a memória para trabalhar é: "Onde você estava no dia do assalto ao Banestado?". O desfecho do assalto e o jogo da memória rendem.

O ano é 1987. O local? A agência do Banestado, no Calçadão, tomada de assalto em pleno dia 10 de dezembro, data de intenso movimento à época, levando-se em conta que as agências bancárias concentravam praticamente todas as movimentações financeiras.





“Assalto à Brasileira” é uma coprodução da Galeria Distribuidora, Santa Rita Filmes e Grupo Telefilms. O longa-metragem desenvolvido pela Galeria, o roteiro é de L.G. Bayão e a direção é de José Eduardo Belmonte.

LUZES, CÂMERA, AÇÃO





As gravações em Londrina estão programadas para este semestre e a população já está convidada a renovar os ânimos, uma vez que uma movimentação diferenciada poderá ser observada.





O prédio da agência bancária onde o assalto aconteceu está fechado nos dias atuais e será todo reestruturada para as gravações - uma reconstituição desde a fachada ao mobiliário daquele período.





