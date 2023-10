40 mil pessoas passam pelo Santuário na Festa da Padroeira 2023 em Londrina

A estimativa de público é calculada com base na capacidade dos espaços, além da Eucaristia distribuída. Juntando a igreja, o salão e o Espaço Mariano, cabem sentadas cerca de 3 mil fieis.

“A Festa da Padroeira cresce a cada ano em estrutura e público, tornando o Santuário uma das principais referências de todo o Norte do Paraná. Sem dúvida alguma esta é a maior festa popular religiosa da Arquidiocese de Londrina”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

Diversos grupos vieram em peregrinação ao Santuário, saindo a pé de Ibiporã, do distrito São Luís e até de Assaí.

Essa é a estimativa de público calculada pela organização do evento, que ofertou uma extensa programação religiosa, com missas, confissões e bênçãos, além da Quermesse e do parque de diversões.

Cerca de 40 mil pessoas participaram da Festa da Padroeira 2023 somente no dia 12/10 no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina.

Entretanto, todas as missas registraram, além do público acomodado nas cadeiras, centenas de pessoas em pé, tanto dentro quanto fora do templo.

“Isso aconteceu em todas as missas, algumas mais outras menos, desde às 5h até às 17h”, ressalta o padre Rodolfo. A procissão que circulou pelas ruas da Vila Nova após a última missa extrapolou todas as expectativas e registrou mais de 5 mil pessoas acompanhando o cortejo da santa.





Outras centenas de pessoas aguardavam a chegada da procissão dentro do Santuário, onde aconteceu a coroação de Nossa Senhora.





A encenação da coroação foi idealizada e organizada pela equipe de teatro coordenada pelo padre Wendel Perre dos Santos, vigário da Catedral Metropolitana de Londrina. Pelas redes sociais, durante todo o dia, quase 17 mil pessoas assistiram as transmissões das missas pelas redes sociais, através do YouTube ou do Facebook.





“Queremos poder ampliar nossas celebrações cada vez mais e, para isso, contamos com a ajuda de benfeitores, patrocinadores, de voluntários e do poder público”, diz o sacerdote. No total, mais de 200 voluntários trabalharam durante todo o dia 12/10.