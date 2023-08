6ª edição do Londrina Mais superou 25 mil visitantes no Parque de Exposições Ney Braga

Milhares de pessoas estiveram, entre os dias 17 e 19 de agosto, na 6ª edição do Londrina Mais: Descobertas, realizado pela Prefeitura de Londrina. Com uma ampla programação, formada por palestras para profissionais de educação, apresentações culturais e esportivas, estandes com projetos e atividades executadas na rede municipal de ensino, o Londrina Mais foi um sucesso de público.





Segundo a equipe da Secretaria Municipal de Educação (SME), organizadora do evento, mais de 25 mil visitantes percorreram o Parque de Exposições Ney Braga durante os três dias. “O Londrina Mais é um dos maiores eventos de educação do país, pois atende professores, alunos e famílias. São três dias de uma grande celebração da educação de Londrina, com participação de todas as instituições da área”, comemorou a secretária da pasta, Maria Tereza Paschoal de Moraes.

Entre alunos da rede municipal, ao menos 6.300 estiveram no Londrina Mais, para conhecer ou participar das apresentações e festivais. As escolas municipais, Centros de Educação Infantil Municipais (CMEIs) e filantrópicos (CEIs) compuseram 139 estandes, onde exibiram ao público os principais trabalhos e iniciativas exitosas que desenvolvem em suas unidades.





Ampliando a formação da equipe pedagógica da rede, o Londrina Mais: Descobertas ofertou, em sua grade, 25 palestras gratuitas, para as quais mais de 9.000 profissionais se inscreveram. Os temas abordaram questões referentes às áreas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, e foram conduzidos por especialistas de diversos segmentos.

O público também teve a oportunidade de conferir de perto performances de judô, atletismo, taekwondo, canto coral, dança, circo, futsal, karatê, musicalização e xadrez, que são modalidades ofertadas pelos projetos culturais e esportivos que a Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza nas escolas municipais. No sábado (19), os alunos que participam gratuitamente desses projetos competiram em festivais de judô, xadrez, karatê, circo, atletismo, taekwondo, futsal e dança.





Outras secretarias e órgãos da Prefeitura também marcaram presença no Londrina Mais: Descobertas. As secretarias municipais de Saúde, de Políticas para as Mulheres, de Defesa Social e do Ambiente, juntamente com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), aproveitaram para aproximar a comunidade de seus serviços, levando informação e orientação a todos os visitantes. Ao todo, 37 parceiros expuseram suas atividades, incluindo instituições de ensino, parceiros do segmento educacional, conselhos e sindicatos, levando ações interativas e workshops ao evento.



Para a responsável por projetos pedagógicos e eventos da Secretaria Municipal de Educação (SME), Carla Cordeiro, esta edição do Londrina Mais superou as expectativas. “Tivemos um número maior de participação das escolas, em comparação aos anos anteriores, e também mais parceiros. Na edição do ano passado, tínhamos quatro projetos culturais e esportivos, esse ano foram dez, em todos os dias do evento e, principalmente, no Sábado dos Projetos. Tudo isso trouxe uma movimentação muito maior para o Londrina Mais, com mais de 25 mil pessoas transitando em três dias”, elencou.





Cordeiro citou ainda que o tema “Descobertas” foi alinhado entre todas as equipes das unidades escolares, dando espaço e oportunidade para ações inovadoras. “Trabalhamos muito a questão da pesquisa com os alunos para evidenciar o que temos de novo, para a criança procurar ser um protagonista de suas ações. E saímos de lá recebendo muitos feedbacks positivos, de todas as ações. As palestras, exposições das escolas, e ver crianças saindo de lá com as medalhas dos festivais de dança, xadrez, judô e outros projetos, tudo isso foi muito positivo”, comentou.





Agora, a SME oferece aos participantes da 6ª edição do Londrina Mais um formulário para avaliação do evento. São dois documentos diferentes, um voltado às famílias e outro para os professores, onde o público poderá indicar como foi sua experiência e contribuir para o desenvolvimento da próxima edição. Os formulários podem ser preenchidos até a próxima segunda-feira (28).