7º edição do Festival DOBRA celebra as artes gráficas em Londrina

A 7ª edição do Festival DOBRA de Arte Impressa começou no dia 27 com oficinas e atividades formativas em diversos espaços da cidade, e prossegue com intensa agenda até o fim de semana. A programação conta com uma festa de lançamento nesta sexta-feira (02) no Grafatório, e muitas atividades artísticas que incluem feira de artes, exposições, shows e intervenções na Funcart no sábado e domingo (03 e 04 de agosto).

O Festival DOBRA é um evento que promove o encontro de artistas, troca de saberes e promoção das artes gráficas, realizado pelo coletivo Grafatório e com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).



Oficinas

As atividades formativas estão ocorrendo ao longo desta semana ministradas por artistas com vivências e experiências singulares em suas áreas. "Já no fim de semana, durante a feira na Funcart, o público estará em contato direto com esses artistas convidados, podendo trocar ideias e saber detalhes da produção, que em um espaço formal geralmente fica mais limitado", explica Pablo Blanco, da organização do evento.

Segundo ele, o foco do festival são as artes impressas, “mas outras linguagens artísticas também têm destaque na programação, tornando o festival multilinguagens. Este ano completamos 10 anos, e desde o início, o encontro, inclusive entre linguagens diferentes, é o centro do evento.”

Pablo Blanco conta que a DOBRA não foi promovida no ano passado por falta de espaço adequado, mas, mesmo assim, foram realizadas três edições da miniDOBRA, uma versão pocket do festival na Vila Cultural Grafatório. "No início do ano, conseguimos fechar com a Funcart, um espaço incrível à beira do Lago Igapó, onde estará concentrada toda a programação da feira".



Programação no fim de semana

A movimentação da DOBRA no fim de semana começa com a festa de lançamento na sexta-feira (02), a partir das 18h, na Vila Cultural Grafatório. Na festa será realizada a abertura da exposição "Enunciações transitórias circuito integrado", de Bruno Kurru, de Botucatu (SP). Em seus trabalhos, Kurru articula camadas de imagens e escritos como estratégia para a construção poética.

A exposição privilegia suas obras gráficas e de design. Na abertura, o artista também realiza a performance sonora "ato aura system", de composição ao vivo e que justapõe e interconecta planos, texturas, ritmos, paisagens sonoras, samplers, batidas e voz. A festa também conta com a participação da DJ Kansha, de Londrina.



No sábado (03) e domingo (04), o festival realiza a feira de arte impressa na Funcart. Os expositores vêm de todo o Brasil para mostrar, vender e trocar seus trabalhos em linguagens diversas: gravura, publicações, fotografia, prints, zines etc.

Além dos expositores, a programação da feira também conta com as oficinas “Paredão da Comuna”, ministrado pela Revista Comando (SP) e “Narrativas Têxteis”, com Bianca Baggio (Londrina). Também estão programadas as performances “Carniça”, com Danislau (SP), e “Grilo da Caixa”, de Chico Santos (Londrina). A feira conta ainda com a instalação “Papel de Parede”, com curadoria dos artistas catarinenses Gabi Bresola e Marcos Walickosky.

“O público tem aumentado a cada edição, e o Festival tem se consolidado como um dos principais eventos de artes visuais da cidade. A expectativa é que neste ano seja a maior edição até hoje”, diz Pablo Blanco.

Saiba mais sobre a programação musical no site da Folha de Londrina .