90 anos de Londrina: história do Município passa pelas escolas

Longevas e em plena atividade, as escolas municipais de Londrina fazem do compromisso com o aprendizado, patrimônio imaterial. Das edificações que contam parte da história às conquistas diárias de alunos e professores, a Educação evolui.





Na linha do tempo, as 88 unidades escolares conservam também a memória do desenvolvimento da cidade e o valor que se dá à formação do cidadão. A Escola Municipal Padre Anchieta, localizada no Heimtal, bairro na região norte de Londrina, foi erguida com peroba em 1931, sendo foi a primeira instituição de ensino do município.

Naquele tempo, a área rural dava ao Heimtal, alcunha de Patrimônio. Em 26 de julho deste ano, celebra 93 anos de atividades exclusivas à educação. Ou seja, a escola é mais antiga do que Londrina - que neste ano chega a seus 90 anos.





A unidade de origem alemã, passa por uma reforma atualmente e a parte de madeira será preservada. A diretora Mariana Botura Mataram Abra, explica que a escola faz parte da história de várias gerações. "Avós e pais dos atuais alunos estudaram aqui". Atualmente, atende desde a Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.





Com o cuidado de trabalhar o tema memória com as crianças, o corpo docente não deixa cair no esquecimento um fato tão relevante - que é a trajetória da escola. "Temos uma comunidade participativa e bastante ativa nesse sentido e colaboram para que a memória seja preservada e valorizada", afirma Abra.





