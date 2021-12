A cada 15 dias, em média, um furto de cabo de iluminação é registrado em Londrina

A cada duas semanas, em média, funcionários da Londrina Iluminação precisam sair às ruas para consertar e repor materiais furtados ou depredados na cidade que envolvem a iluminação pública. De janeiro até a última quarta-feira (8), a empresa pública contabilizou 23 furtos ou casos de vandalismo relacionados à fiação em praças e ruas. Ao todo foram levados 4.135 metros de cabos, além de avarias em 26 caixas de passagem, 16 eletrodutos e quatro projetores, gerando um prejuízo que passa dos R$ 20 mil.



Em cada situação é registrado BO (Boletim de Ocorrência). “Para nós gera um transtorno. Poderíamos realizar outros serviços, mas temos que deslocar equipes. É um serviço que demora para ser corrigido e esse local fica apagado enquanto isso, trazendo riscos para a segurança”, destacou Helder Cavalcante de Oliveira, gerente de Operações.



Quando ocorre um furto de fiação de iluminação, a empresa é acionada para promover os reparos por três meios: canais de atendimento abertos à população, com aplicativo ou site; rondas dos próprios funcionários; e alertas da prefeitura. “É importante que a população, caso veja o furto, informe primeiro a GM (Guarda Municipal) ou a PM (Polícia Militar) para que possam chegar e atuar em cima desses vândalos e ladrões. Posteriormente nos comunica sobre o fato para que possamos reestabelecer no menor tempo possível”, orientou.





Os fios e demais materiais que têm sido furtados são de cobre ou alumínio. O principal alvo dos criminosos é a área central, como a praça da Bandeira, com três registros neste ano, e a praça Rocha Pombo e rua Sergipe, com dois cada. Dos 23 episódios criminosos, 16 foram no centro.







