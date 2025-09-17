Abastecimento de água na região central de Londrina será afetado nesta quinta

Uma manutenção no Centro de Reservação Higienópolis (Região Central) nesta quinta-feira (18) irá afetar os serviços de abastecimento em bairros próximos. Segundo a Sanepar, a paralisação do fornecimento de água será entre 8h e 18 horas. A normalização deverá ocorrer gradativamente após a finalização da manutenção e o enchimento do reservatório. A previsão é que chegue aos limites normais até o fim da noite. A Sanepar informa que a população pode colaborar com a total recuperação do sistema, evitando desperdícios.









Segue a lista dos principais bairros afetados:

Jardins América, Canadá, Canziani, Flórida, Higienópolis, Indianápolis, Lago Parque, Lilian, Londrilar, Londrina, Los Angeles, Oguido, Petrópolis 1 e 2 e Quebequinho, além das vilas Adolfo, Agari, Amaral, Aparecida, Basbeta, Boa Vista, Brasil, Canziani, Conceição 1 e 2, Ernest, Garcia, Guarujá, Ipiranga, Kowalski, Larsen, Matos, Mendonça, Menegazzo, Monteiro, Nalin, Nobrega, Paglia, Palmares, Penteriche, Pietraróia, Rando, Rica, Rodrigues, Shimabokuro, Simões, Surjus, Tabauã, Victorelli e Ziober, Paraíso Residencial Tietê, parques ABC, Bela Vista e São João Cristovão, Boa Vista 1, Nossa Senhora do Desterro, chácaras Agari e Pietraróia e Cidade Colônia.

Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Dessa forma, por pelo menos 24h, é possível ter água.

CONTATO COM A SANEPAR

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.



