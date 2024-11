Abastecimento de água em Londrina e Cambé deve ser normalizado até à noite

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informou, às 8h40 desta terça-feira (12), que concluiu, no fim da noite de segunda-feira (11), o conserto da adutora rompida durante as obras do viaduto da BR-369.





Em função desta parada, os reservatórios que atendem Cambé (região metropolitana de Londrina) e a região Oeste de Londrina estão parados, recuperando níveis mínimos para voltar a abastecer a população. A previsão é iniciar a distribuição de água próximo do meio-dia e normalizar o abastecimento de forma gradativa entre a tarde e a noite.





Os bairros afetados são: jardim Imagawa, Moradias Cavo Frio, residencial Severo de Rudin Canziani, jardim Hirata, Marajoara, vila Flora, jardim Maria Luiza, Nova Olinda, residencial Anselmo Vedoato, jardins Barcelona, Santo André, Ana Terra, Santa Madalena, San Martin, Noroeste, Nova Londrina, Maria do Carmo, Santiago, Atlântico, portal do Império, jardim Savana, conjuntos Santiago 2a e Santiago 2, portal dos Ramos, jardim São Tomás, jardim das Américas, jardim Império do Sol, Itamaraty, jardins Holanda 2, Coliseu, dos Andes, Costa do Sol, Holanda, Garça Real, jardim Leonor, condomínio Ana Terra, parte do Lote 100, parte do Lote 343, parque Industrial Cacique, pq. Ind. Horácio Sabino, parque Industrial Nishi 1e Nishi 2, jardim Rosicler, jardim Maria Lucia, Santa Rita 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, Morumbí, jardim Leste Oeste, São Francisco de Assis, Ana Rosa 4, Lote 28c, jardim Maria Flora, Terra Nova, professor Otto B. da Costa, jardim Cidade Alta, parque Lyra, Campo Limpo, Maracanã, jardim Ana Eliza 1, jardim Elizabeth, parque Maracanã, Manella, jardim União, recanto Sumaré, chácaras Santa Maria, jardim Ecoville 2, Sociedade Rural do Paraná, Tropical, residencial das Torres, das Américas, Campos do Conde, jardim do Lago, Itália, vila Salomé, vila Santana, jardim Planalto Verde, jardim Vô Zezinho, Lote 14, recanto Lago Azul, Lote 12f, Lote 3c, jardim Espanha, residencial Aurora, Abussafe, Terumã, Vista Alegre, Ouro Verde, jardim Bourbon, portal do Lago, vila Operária, vila Atalalia, Lote 81b, Lote 81a, Lote 81, Lot1 80, Lote 80a, residencial Laranjeiras, Ulisses Guimarães, jardim Paraná, jardim Terra Vermelha, jardim Europa 1 e 2, Cohapar 4, jardim Cidade Verde, jardim Paranzini, jardim Imperatriz, conjunto Roberto Conceição e jardim Tupi.

A Sanepar alerta que a água deve ser utilizada prioritariamente para alimentação e higiene pessoal.





Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.





