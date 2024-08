Abertas inscrições para Residência em Medicina de Família e Comunidade em Londrina

Estão abertas as inscrições para a Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade do Município de Londrina. São oferecidas seis vagas, das quais uma é reservada para candidato autodeclarado negro e uma é destinada para PcD (pessoa com deficiência).





Com duração de dois anos, o programa terá início em 1º de março de 2025. É voltado aos portadores de diploma de médico ou a alunos cursando o último ano de Medicina, que concluam o curso até o último dia útil que anteceda o início da Residência Médica. Os selecionados receberão bolsa-residência mensal no valor bruto de R$ 4.106,09, correspondente ao valor líquido de R$ 3.654,43.

Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de setembro, por meio do portal do Enare (Exame Nacional de Residência) . A taxa de inscrição é de R$ 330,00, sendo que as regras para solicitar isenção estão disponíveis no edital no 03/2024 .

