PARA O DIA DE FINADOS

Acesf divulga prazos para manutenção de jazigos em cemitérios públicos de Londrina

Redação Bonde com N.Com
22 out 2025 às 16:40

Foto: Guto Rocha
Com a proximidade do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) informa os prazos para a realização de construções, reparos, reformas e limpeza dos jazigos nos cemitérios municipais de Londrina. O objetivo é garantir a organização e a segurança dos espaços públicos durante o período de maior visitação, além de permitir que todas as intervenções sejam concluídas antes da data.


De acordo com a Acesf, reformas, construções ou reparos que necessitam do serviço de pedreiro poderão ser feitos até a próxima segunda-feira (27); trabalhos de pintura até terça-feira (28); e limpeza (com uso de água, sabão, pano, balde e vassoura), até quarta-feira (29).

Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
As obras e reformas ficam proibidas entre 28 de outubro e 2 de novembro, conforme o artigo 82 da Lei Municipal nº 13.914/2024. As atividades poderão ser retomadas a partir do dia 3 de novembro.


Licença obrigatória para obras

De acordo com o diretor-técnico da Acesf, Paulo Rafael da Silva Massoni, para realizar reformas ou pinturas é obrigatória a retirada de licença prévia. “A autorização deve ser solicitada antes do início dos trabalhos, diretamente na sede da autarquia, na Divisão de Cemitérios, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, exceto feriados e pontos facultativos”, explicou.


A Acesf está localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, 2.948, em frente ao Cemitério São Pedro. Para obter a licença, o responsável deve informar o nome completo, CPF e telefone do pedreiro ou pintor que executará o serviço. Será cobrada uma taxa conforme o tipo de obra. Para serviços de limpeza, não é necessária licença nem o pagamento de taxa administrativa.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (43) 3372-7881 e (43) 3372-7850, pelo e-mail [email protected], ou pelo site oficial: acesf.londrina.pr.gov.br.


Consulta online às sepulturas 

O superintendente da Acesf destacou que os visitantes podem consultar previamente o local de sepultamento de seus entes queridos pela internet. “A Acesf disponibiliza o acesso on-line para a localização dos jazigos, permitindo que os visitantes se orientem de forma mais rápida e evitem filas nas administrações dos cemitérios”, ressaltou.


Para fazer a consulta, basta acessar o site da Acesf, clicar na aba “Serviços” e selecionar “Local de Sepultamento”, informando o nome completo da pessoa falecida.


Outra alternativa é o serviço de georreferenciamento desenvolvido pelo Siglon da Prefeitura de Londrina, que possibilita a busca pelo nome do falecido, data do óbito ou número da quadra do jazigo.

A Assessora Técnica da Acesf, Elen Lucy Piccinin, informou que o Cemitério Municipal São Pedro, na região central, foi o primeiro a receber o sistema, que hoje também está disponível nos cemitérios Jardim da Saudade, João XXIII e Padre Anchieta. O acesso pode ser feito pelo link: https://acesf.londrina.pr.gov.br/buscador.


Acesf Acesf de Londrina dia de finados Manutenção limpeza cemitérios prazo
