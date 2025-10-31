Pesquisar

A partir de sábado

Acesf espera 150 mil visitantes nos cemitério municipais de Londrina

Redação Bonde com N.Com
31 out 2025 às 17:26

Foto: Guto Rocha
A Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários) concluiu, nesta sexta-feira (31), os trabalhos de limpeza, capina, roçagem, poda e pintura nos 13 cemitérios municipais de Londrina para o Dia de Finados (2 de novembro). 


Segundo a Autarquia, cerca de 150 mil pessoas devem visitar os cemitérios, sendo cinco deles na área urbana (Jardim da Saudade, Anchieta, São Pedro, São Paulo e João XXII) e oito nos distritos (Paiquere, Irerê, Guaravera, São Luiz, Maravilha, Lerrovile, Warta e Heimtal). O movimento começa já no sábado (1º). Os cemitérios estão abertos para visitação das 8h às 18h.


De acordo com a Acesf, só é permitida a entrada nos cemitérios com vasos de flores naturais e sem a embalagem plástica. As plantas artificiais são proibidas, já que podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças.


Missas em nove cemitérios


No domingo estão programadas missas em nove dos 13 cemitérios municipais. Confira:


Padre Anchieta - 8h30 - Padre João

Jardim da Saudade - 15h - Padres da zona norte

- João XXIII - 9h - Padre Fernando

- São Pedro - 9h - Padre Daniel

- Distrito de Paiquerê - 8h - Padre Sebastião Armando

- Distrito de Irerê - 9h30 - Padre Sebastião Armando

- Distrito de Guaravera - 9h - (missa na igreja a ser confirmada)

- Distrito de São Luiz - 9h (missa na igreja a ser confirmada)

- Distrito de Maravilha - 9h - Padre Dirceu


Consulta online às sepulturas


A população pode consultar antecipadamente a localização dos jazigos pela internet. Basta acessar o site da Acesf e clicar no 'Localizador de Jazigos".


Outra alternativa é o serviço de georreferenciamento desenvolvido pelo Siglon da Prefeitura de Londrina, que possibilita a busca pelo nome do falecido, data do óbito ou número da quadra do jazigo.

Acesf Acesf de Londrina Londrina cemitério cemitérios Feriado de Finados dia de finados
