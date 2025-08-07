Pesquisar

Acil projeto crescimento de 8% nas vendas do Dia dos Pais em Londrina

Simoni Saris - Grupo Folha
07 ago 2025 às 09:32

Foto: Freepik
Quase a metade dos paranaenses deve presentear os pais no próximo domingo (10), quando é comemorado o Dia dos Pais. A sondagem realizada pela Fecomércio PR em parceria com o Sebrae/PR apontou que 47,9% dos entrevistados não querem deixar a data passar em branco. O resultado da pesquisa já se reflete no comércio. Em Londrina, os lojistas observaram o movimento de clientes aumentar nos últimos dias e a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) espera aumento de 8% nas vendas em relação ao ano passado.


Na Região Norte do Estado, 47,7% dos consumidores ouvidos na sondagem confirmaram a intenção de presentear os pais. O índice ficou abaixo dos curitibanos, que lideram, com 50,7%, e foi inferior também às regiões Central (49,4%) e Sul (48%).

O resultado anima os varejistas, que neste ano perceberam um crescimento na procura por presentes desde a semana passada. “Aumentaram sensivelmente, as nossas vendas, e a expectativa para a data é muito boa. Para nós, é uma data forte, um segundo Natal”, disse a proprietária da Sinézio Magazine, Solange Pieroli.


Alto índice de empregabilidade

Em 2024, os resultados do comércio nas principais datas comemorativas ficaram sempre abaixo das expectativas, frustrando os comerciantes que investiram em estoque. Neste ano, no entanto, os consumidores voltaram a comprar, trazendo alívio aos lojistas.



