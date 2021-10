Adolescente morre após ser atingido por galho durante temporal em Londrina

A queda de um galho em decorrência da forte chuva e rajadas de ventos registradas na tarde deste sábado (23) provocaram a morte de um adolescente de apenas 13 anos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ele teria sido atingido na cabeça no momento em que deixava o Autódromo Internacional Ayrton Senna com o pai, em razão do início do temporal. O local sediava as "500 Milhas de Londrina", tradicional corrida automobilística que chegou a ser suspensa, sendo finalizada somente na manhã de domingo (24), em razão do evento climático.

Continua depois da publicidade





Após ter sido atingido pelo galho, o adolescente foi levado pelo próprio pai ao Hospital Dr. Anísio Figueiredo (Hospital da Zona Norte). Ele deu entrada na instituição ás 18h14 deste sábado com um traumatismo craniano e chegou a sofrer duas paradas cardiorespiratórias. Porém, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado às 19h01, informou o hospital.







De acordo com informações da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), o adolescente foi sepultado na tarde deste domingo, no cemitério Parque das Allamandas.