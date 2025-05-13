Adolescente que pilotava moto com 'drogas a pronta entrega' é apreendida em Londrina

Durante uma blitz na Zona Norte de Londrina, por volta das 11h desta segunda-feira (12), uma adolescente de 17 anos foi apreendida por portar 36 porções de maconha a pronta entrega.
A jovem, ao perceber a presença dos agentes da Guarda Municipal, tentou evitar a abordagem. Sem êxito na tentativa, os guardas revistaram a moto que ela pilotava e encontraram os pacotes com os entorpecentes, totalizando cerca de 770 gramas.
A motocicleta estava adulterada e foi apreendida. A jovem foi apreendida e encaminhada à delegacia.
