Aeronave dos Bombeiros auxilia no combate a incêndio na Zona Leste de Londrina

O CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) em Londrina apresentou oficialmente nesta sexta-feira (19) uma aeronave para auxiliar no resgate e transporte de vítimas e no combate aos incêndios florestais. O helicóptero foi apelidado de Arcanjo 01 e já prestou apoio no atendimento a um foco de queimada na Estrada do Limoeiro, na Zona Leste de Londrina, na tarde desta quinta-feira (18).

O major Alexandre Creplive Zem, do Corpo de Bombeiros do Paraná, explica que essa é a primeira aeronave a integrar a frota da corporação, já que os demais eram compartilhados com outras forças. A aeronave foi projetada para atender a demanda dos bombeiros, como no combate a incêndios florestais.

O helicóptero conta com um helibalde com capacidade para transportar 550 litros de água de uma única vez. “Isso dá um apoio muito bom para as equipes de terra no combate a um incêndio florestal”, explica, complementando que é possível lançar a cada três minutos essa quantidade de água.



Antes mesmo da entrega oficial, o veículo aéreo foi utilizado no apoio ao combate de um incêndio de grandes proporções na Estrada do Limoeiro. O helibalde foi abastecido no Lago Igapó e em alguns açudes da região, totalizando mais de 50 lançamentos de água. “Foi bem positivo e dava para ver que o pessoal que fazia o combate por terra estava agradecendo o apoio e poupando energia”, avalia, complementando que a ação foi um sucesso.

Além do combate aos incêndios florestais, a aeronave também está preparada para auxiliar em missões de resgate e salvamento e no transporte dos cães de busca para áreas mais distantes sem que o animal se desgaste. O veículo aéreo vai ter como base Curitiba e pode se deslocar para outras regiões para o atendimento de situações de emergência.

Junto ao helicóptero, também foi adquirido um massageador cardíaco, o primeiro do Paraná, que substituí a massagem cardíaca manual feita pelo socorrista. O major explica que isso possibilita que o transporte seja feito simultâneamente com a massagem, diferente do que acontece hoje, em que é necessário fazer a reanimação antes da locomoção até um hospital. “A gente ganha tempo”, afirma.

Por fim, o Arcanjo 01 também conta com uma incubadora neonatal portátil, fabricada na Europa e feita de fibra de carbono, para casos em que há necessidade de transportar recém-nascidos. "Ela consegue manter a temperatura no interior da incubadora e garantir a segurança do neném", detalha.



Dependendo do caso, o bombeiro garante que é possível chegar no local da ocorrência até três vezes mais rápido do que com as as viaturas terrestres. Ele ressalta que a rapidez é fundamental para o socorro de vítimas, assim como no atendimento dos incêndios, incluindo o transporte das equipes para áreas de difícil acesso.



Viaturas para a região

Além da aeronave, a Sesp (Secretaria de Segurança Pública) também fez a entrega de outros 11 veículos, incluindo dois caminhões de combate a incêndio, para o Corpo de Bombeiros e 10 viaturas para a PMPR (Polícia Militar do Paraná). Os veículos serão distribuídos para municípios do Norte do Paraná, mas o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, garantiu que Londrina é prioridade.

De acordo com o coronel, a distribuição para os municípios leva em conta fatores como a população e a demanda, o que demonstra a importância de que a população registre um boletim de ocorrência mesmo em casos de pequena gravidade. “É com base também nos boletins de ocorrência que nós fazemos a distribuição de efetivo e de equipamentos”, detalha.



