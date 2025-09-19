Aeronave dos Bombeiros auxilia no combate a incêndio na Zona Leste de Londrina

Antes mesmo da entrega oficial, o veículo aéreo foi utilizado no apoio ao combate de um incêndio de grandes proporções na Estrada do Limoeiro. O helibalde foi abastecido no Lago Igapó e em alguns açudes da região, totalizando mais de 50 lançamentos de água. “Foi bem positivo e dava para ver que o pessoal que fazia o combate por terra estava agradecendo o apoio e poupando energia”, avalia, complementando que a ação foi um sucesso.
Além do combate aos incêndios florestais, a aeronave também está preparada para auxiliar em missões de resgate e salvamento e no transporte dos cães de busca para áreas mais distantes sem que o animal se desgaste. O veículo aéreo vai ter como base Curitiba e pode se deslocar para outras regiões para o atendimento de situações de emergência.
Junto ao helicóptero, também foi adquirido um massageador cardíaco, o primeiro do Paraná, que substituí a massagem cardíaca manual feita pelo socorrista. O major explica que isso possibilita que o transporte seja feito simultâneamente com a massagem, diferente do que acontece hoje, em que é necessário fazer a reanimação antes da locomoção até um hospital. “A gente ganha tempo”, afirma.
Por fim, o Arcanjo 01 também conta com uma incubadora neonatal portátil, fabricada na Europa e feita de fibra de carbono, para casos em que há necessidade de transportar recém-nascidos. “Ela consegue manter a temperatura no interior da incubadora e garantir a segurança do neném”, detalha.
Dependendo do caso, o bombeiro garante que é possível chegar no local da ocorrência até três vezes mais rápido do que com as as viaturas terrestres. Ele ressalta que a rapidez é fundamental para o socorro de vítimas, assim como no atendimento dos incêndios, incluindo o transporte das equipes para áreas de difícil acesso.
Viaturas para a região
Além da aeronave, a Sesp (Secretaria de Segurança Pública) também fez a entrega de outros 11 veículos, incluindo dois caminhões de combate a incêndio, para o Corpo de Bombeiros e 10 viaturas para a PMPR (Polícia Militar do Paraná). Os veículos serão distribuídos para municípios do Norte do Paraná, mas o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, garantiu que Londrina é prioridade.
De acordo com o coronel, a distribuição para os municípios leva em conta fatores como a população e a demanda, o que demonstra a importância de que a população registre um boletim de ocorrência mesmo em casos de pequena gravidade. “É com base também nos boletins de ocorrência que nós fazemos a distribuição de efetivo e de equipamentos”, detalha.
