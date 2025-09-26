Aeroporto de Londrina conta com novo voo direto para Campinas

A companhia aérea Azul passa a ofertar, a partir de outubro, três voos diretos partindo do Aeroporto de Londrina para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). A nova frequência, já em comercialização, terá horário de partida às 5h45. As demais opções, já existentes, partem às 11h05 e às 19h45.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Viracopos é o principal hub da Azul, permitindo conexões com mais de 70 destinos, tanto no Brasil quanto no exterior. Além da rota para Campinas, a companhia continua ofertando um voo diário com destino a Curitiba, partindo de Londrina às 18h20.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.