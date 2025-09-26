Pesquisar

Aeroporto de Londrina conta com novo voo direto para Campinas

Redação Bonde com assessoria de imprensa
26 set 2025 às 16:20

Josiel Aparecido/Portal Bonde
A companhia aérea Azul passa a ofertar, a partir de outubro, três voos diretos partindo do Aeroporto de Londrina para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). A nova frequência, já em comercialização, terá horário de partida às 5h45. As demais opções, já existentes, partem às 11h05 e às 19h45.


Viracopos é o principal hub da Azul, permitindo conexões com mais de 70 destinos, tanto no Brasil quanto no exterior. Além da rota para Campinas, a companhia continua ofertando um voo diário com destino a Curitiba, partindo de Londrina às 18h20.

Foto de Perfil de / Redação Bonde com assessoria de imprensa

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

aeroporto Aeroportos CCR Aeroportos Londrina Campinas
