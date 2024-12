Aeroporto de Londrina deve receber 64 mil passageiros em dezembro

O Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, administrado pela CCR Aeroportos, prevê uma alta movimentação de passageiros no mês de dezembro. São esperados mais de 64 mil viajantes neste mês, que marca a alta temporada das férias de verão.





Para atender à demanda, o aeroporto reforçará as equipes de atendimento, segurança e manutenção, destaca o gerente do terminal, Juliano Duarte. A alta temporada também marca a estreia de novas rotas operadas pela Azul, com voos diretos para Porto Seguro (BA) e Maceió (AL).

"Estamos nos preparando intensivamente para garantir que a experiência dos passageiros seja confortável e eficiente, mesmo com o aumento no fluxo. A fase de obras já terminou e eles serão recebidos com ainda mais conforto”, disse.