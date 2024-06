Agenda cultural: passeios, oficinas e debates são destaques em Londrina

Um passeio pelos principais pontos históricos e turísticos do centro de Londrina, grande parte deles ligados não apenas aos primórdios da cidade, mas, sobretudo, à economia cafeeira que impulsionou o Município nas décadas de 1940 e 1950.





É o que promete o Londrina Coffee Tour, cuja próxima edição será neste sábado (29), a partir das 9h30, com saída do Museu Histórico Padre Carlos Weiss (R. Benjamin Constant, 900).



O passeio dura em torno de 40 a 50 minutos e passa por ruas históricas do comércio londrinense, por equipamentos culturais, como o Museu do Café, a antiga rodoviária e vai até o Marco Zero de Londrina, entre outros locais.







Os ingressos para o passeio, organizado pela Rota do Café Paraná, custam R$ 35 e podem ser adquiridos no Londrina Coffee Tour.

OFICINA DE PODCAST

A Oficina de Criação de Áudio Documentário em Podcasts com Rakelly Calliari será realizada neste sábado (29), a partir das 9 horas, na Vila Cultural Alma Brasil (Rua Argentina, 693), e está com 10 vagas abertas.







O foco é o desenvolvimento de roteiro, como contar histórias reais por meio de sons, técnicas, formatos e prática de produção para documentário sonoro. Vai rolar até a gravação de um episódio piloto no estúdio da web rádio!



