Felicidade tem gosto de café: confira quatro lugares para tomar uma deliciosa bebida quente em Londrina

Com o friozinho presente, o café se torna ainda mais apreciado por todos, além do chocolate quente, dos chás e dos cappuccinos, que também ganham destaque. Já as comidas confortáveis, como torradas e outros pães, são o acompanhamento ideal para acompanhar sua bebida favorita. Ta a fim de tomar um delicioso café em um lugar aconchegante em Londrina? O Portal Bonde selecionou quatro lugares perfeitos para você experimentar. Confira:



Colibri

De terça a sábado das 9h às 22:30







Para quem gostar te tomar um cafezinho em um espaço mais aberto, o Colibri (Rua Marcílio Dias, 373) é uma ótima opção. O cardápio tem várias opções diferentes, que variam desde torradas até os salgados do dia e os maravilhosos cafés. Além disso, o Colibri também funciona como bar, com chopp e outras bebidas disponíveis. Confira um pouco da comida no local: Publicidade











Coelho

De segunda a sexta das 10h ás 19h

Aos sábados das 10h ás 18h







Mais conhecido como o café do MasterChef em Londrina, o Coelho Café (R. Venceslau Braz, 360) oferece diversos tipos de bebidas, como capuccino, chocolate quente, chás e, é claro, o nosso querido café, além de muito comida gostosa também disponível no cardápio. Veja um pouco dos pedidos: Publicidade











Bolos do Frei

Segunda das 13h às 18h:30

De terça a sexta das 9h às 18h:30

Sábado das 9h às 17h

Já para quem gosta de tomar um café com um docinho, o Bolos do Frei é uma ótima pedida. Com um chocolate quente super cremoso no cardápio, o espaço também conta com um ambiente muito aconchegante e um brechó de roupas muito bem conservadas. Confira o chocolate pedido:







Kofi Café

Todos os dias das 14h às 21h







Para quem prefere o bom e velho cafezinho preto, nossa sugestão é o Kofi Café (R. Paranaguá, 1200). No local, que conta com um lounge para shoes e eventos, é possível comprar diversos tipos de chocolates para combinar com sua bebida. Confira um pouco dos produtos:







