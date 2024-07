Alisson Lima é atração desta terça-feira na Concha Acústica em Londrina

O cantor Alisson Lima se apresentará nesta terça-feira (16), às 19h, durante a Feira Gastronômica Central, evento que vai ocorrer na Concha Acústica, centro de Londrina. Em seu repertório o artista irá cantar o melhor do Pop/Rock, nacional e internacional.





A Feira começa a partir das 18h e vai até as 22h, com barracas de alimentação de várias nações. O local de realização da feira fica localizado na Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130, Rua de paralelepípedos entre o Correio Central e a Concha Acústica.

O público irá encontrar barracas de: torresmo, mandioca, crepes suiço, salgados, kafitas recheadas, parmegiana, lanches, salgados, pastéis, batatas, massas, espetinhos, doces, café, pães caseiros, ovos, queijos e também hortifruti com variedade de frutas. Além de bebidas como: sucos, caldo de cana e Beertruck, Pilsen, Larger e Ipa.





Com objetivo de revitalização e ocupação do centro histórico de Londrina.





Para mais informações basta seguir o Instagram: @concha_acustica_