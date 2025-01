Ampliação da pista do Aeroporto de Londrina é 'excesso de zelo', diz Ratinho Júnior

Durante a entrega das obras de ampliação do Aeroporto Governador José Richa (LDB), nesta quarta-feira (22), um tema frequente nas entrevistas coletivas foi a judicialização, por parte do município de Londrina, para a ampliação em mais 450 metros da pista de pouso e decolagens e a construção de uma nova pista de táxi no aeroporto.





A FOLHA mostrou com exclusividade, em dezembro de 2024, que a PGM (Procuradoria-Geral do Município) foi à Justiça para garantir o cumprimento de um termo de cooperação técnica firmado entre Londrina e a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), em 2016. O contrato de concessão, assinado em 2021 pela CCR, não prevê as melhorias do acordo anterior.





O município fez a sua parte, desapropriando áreas no entorno do aeroporto, mas a ampliação - à época - de 600 metros nunca ocorreu. A CCR aumentou em 150 metros a pista, mas há cobrança para que a melhoria não fique esquecida. A Justiça já marcou uma audiência de conciliação para março.





O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que irá se reunir com a concessionária “para trabalhar para essa ampliação”. Ele também destacou a necessidade do taxiway, a pista para taxiamento das aeronaves, indispensável para a melhor manobrabilidade, e da instalação do ILS.

“É uma prioridade para o governo do presidente Lula poder ampliar os investimentos em Londrina, ao lado da CCR e do governador Ratinho Junior. A gente tem trabalhado nessa parceria”, ressaltando que a ampliação da pista será discutida.





O prefeito Tiago Amaral (PSD) se manifestou no mesmo sentido, dizendo estar determinado a fazer o aeroporto ter “as dimensões que a gente precisa”.

“O que estamos pleiteando é essa ampliação [em mais 450 metros], o nosso ILS e também a pista de taxiamento. Isso foi combinado e nós trabalhamos em cima disso. Temos outras oportunidades, outras perspectivas. Eu tenho muito interesse nessa estrutura de cargas para Londrina”, disse o prefeito.





“O taxiway vai agilizar, vai dar celeridade na chegada e saída dos voos. Isso transforma a vida das companhias aéreas, dá mais dinâmica para chegar e sair com os voos. Isso transforma Londrina como um destino mais atrativo para as empresas", acrescentou.