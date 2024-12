Anne Moraes presta depoimento após Polícia Ambiental encontrar ossadas de animais na ADA

A vereadora eleita de Londrina Anne Moraes de Souza, da ADA (Associação Defensora dos Animais), foi detida e conduzida coercitivamente pela Polícia Civil para a Central de Flagrantes, no início da tarde desta sexta-feira (13), após uma ação integrada de diversos órgãos encontrar ossadas de animais enterradas na sede da associação, no distrito da Warta, área rural de Londrina. Ela foi autuada em flagrante pelo crime de poluição, por desrespeitar o artigo 54 da Lei Ambiental, e foi liberada após pagar fiança de R$ 1.500,00.





De acordo com informações da Polícia Civil, o mandado de busca e apreensão foi pedido pelo MP-PR (Ministério Público do Paraná). Também participaram da ação Promotoria de Justiça, IAT (Instituto Água e Terra), Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Polícia Ambiental.





Uma retroescavadeira foi utilizada nas buscas, o que possibilitou que as carcaças dos animais fossem encontradas. Recentemente, outra ação na ADA já havia encontrado remédios vencidos no local.

O delegado Magno Miranda, responsável pelo caso, concedeu entrevista coletiva à imprensa para falar sobre os crimes. Segundo ele, o enterro irregular dos animais pode causar danos ao meio ambiente e aos seres humanos.

"Foi constatado que há indícios mínimos de autoria, por isso a prisão em flagrante de forma simples, uma vez que a forma qualificada depende de constatação de perícia e até mesmo dos órgãos administrativos que atuaram na situação, com análise de documentos apresentados aqui na delegacia", explicou.





A denúncia, segundo o delegado, foi feita inicialmente pelo CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária) e comprovada posteriormente por policiais que estiveram no local. "Policiais relataram na delegacia que ela realmente fazia esses sepultamentos e, por isso, houve indícios suficientes para comprovar a autoria."

A reportagem também falou com o advogado da vereadora eleita, Mário Barbosa. Segundo ele, Anne está sendo vítima de uma perseguição política "baixa e sorrateira". A proprietária da ADA se manteve em silêncio durante o depoimento, que ocorreu ainda na tarde desta sexta-feira.

