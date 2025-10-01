Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Na Gleba Palhano

Apartamento em prédio de Londrina pega fogo e cachorro é resgatado pelos Bombeiros

Jéssica Sabbadini - Redação Bonde
01 out 2025 às 11:36

Compartilhar notícia

Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um apartamento no 10° andar de um prédio na Gleba Palhano, na Zona Sul de Londrina, pegou fogo pouco antes das 22 horas desta terça-feira (30). A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência e fazer a retirada dos moradores dos demais apartamentos. 


De acordo com informações de pessoas ligadas ao condomínio, apenas um cachorro estava no apartamento. Apesar de ter inalado fumaça, o animal foi resgatado e está bem. O imóvel deve ser periciado pela seguradora em até 48 horas para identificar as possíveis causas do incêndio e se as chamas causaram danos estruturais que comprometam a segurança dos demais apartamentos.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


De acordo com o 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar), o prédio fica na Rua Eurico Hummig e, ao chegar no local, as equipes começaram a evacuar com segurança os moradores dos demais apartamentos pela escadaria de emergência. 


Segundo a polícia, mesmo com portas antichamas, a fumaça tóxica se alastrou pelos corredores e pelas escadas. As equipes subiram até o 10° andar para retirar pessoas e animais de apartamentos próximos ao atingido pelo incêndio. 

Publicidade


No local, os policiais e bombeiros ouviram pedidos de socorro e vasculharam todos os apartamentos em busca de pessoas. No 16° andar, encontraram uma família, sendo dois adultos, duas crianças e alguns gatos, que foram retirados em segurança. No andar de cima, uma idosa e um gato também precisaram de auxílio para deixar o prédio. A mulher estava em estado de choque.

Publicidade


Quatro policiais precisaram de atendimento médico por terem respirado a fumaça tóxica liberada pelo incêndio. Eles foram atendidos na Upa do Centro, receberam medicação e oxigênio e ficaram em observação por seis horas. 


O 3° BBM (Batalhão de Bombeiros Militares) foi acionado às 21h54 para atender a ocorrência. No local, constataram que as chamas estavam confinadas em apenas um dos quartos, que tem cerca de 15 metros quadrados. Os bombeiros utilizaram a mangueira e o esguicho para combater o incêndio e enxadas para acabar com todos os possíveis focos de fogo no quarto.

Publicidade


Os bombeiros também confirmaram o resgate de um cachorro que estava dentro do imóvel atingido pelo fogo. Ele recebeu oxigênio e foi entregue em segurança ao tutor. 


Segundo os oficiais, o incêndio provocou a destruição total do quarto, sendo que o calor vindo das chamas também comprometeu parte dos móveis e do encanamento de cômodos próximos. Ao todo, foram utilizados cerca de cinco mil litros de água em uma hora de trabalho para conter o fogo. 

Publicidade


(Com informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros)



BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.


Logo Bonde
Foto do autor

Por Jéssica Sabbadini - Redação Bonde.

Repórter local, cobre comunidades, serviços públicos e temas do cotidiano.

incêndio incêndios em Londrina Incêndio em apartamento Gleba Palhano Londrina Corpo de Bombeiros Polícia militar de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas