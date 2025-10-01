Apartamento em prédio de Londrina pega fogo e cachorro é resgatado pelos Bombeiros

Um apartamento no 10° andar de um prédio na Gleba Palhano, na Zona Sul de Londrina, pegou fogo pouco antes das 22 horas desta terça-feira (30). A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência e fazer a retirada dos moradores dos demais apartamentos.





De acordo com informações de pessoas ligadas ao condomínio, apenas um cachorro estava no apartamento. Apesar de ter inalado fumaça, o animal foi resgatado e está bem. O imóvel deve ser periciado pela seguradora em até 48 horas para identificar as possíveis causas do incêndio e se as chamas causaram danos estruturais que comprometam a segurança dos demais apartamentos.

De acordo com o 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar), o prédio fica na Rua Eurico Hummig e, ao chegar no local, as equipes começaram a evacuar com segurança os moradores dos demais apartamentos pela escadaria de emergência.





Segundo a polícia, mesmo com portas antichamas, a fumaça tóxica se alastrou pelos corredores e pelas escadas. As equipes subiram até o 10° andar para retirar pessoas e animais de apartamentos próximos ao atingido pelo incêndio.

No local, os policiais e bombeiros ouviram pedidos de socorro e vasculharam todos os apartamentos em busca de pessoas. No 16° andar, encontraram uma família, sendo dois adultos, duas crianças e alguns gatos, que foram retirados em segurança. No andar de cima, uma idosa e um gato também precisaram de auxílio para deixar o prédio. A mulher estava em estado de choque.